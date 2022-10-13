【中環】The Grounds戶外空間回歸 摩天輪下睇港產片＋嘆美酒

踏入10月中旬秋意漸濃，在陣陣涼風吹彿的天氣裡，參與戶外活動就最適合。最近休閒及娛樂活動空間 The Grounds 再次回歸香港中環AIA Vitality公園，除了會放映多部主流電影外，今次也首次與香港獨立電影發行公司高先電影院合作。另外場地亦有全新私人花園選擇，將提供4張升級躺椅供大家邊進食邊欣賞電影，即日起已正式向公眾開放！

是次放映的電影除了有多部主流大片如《貓王》、《侏羅紀公園》和《哈利波特》系列等，更有各種類型的精選電影。The Grounds 也首次與香港獨立電影發行公司高先電影院合作，以慶祝本土電影製作和人才，焦點本地電影包括《好好拍電影》、《叔・叔》以及 《狂舞派》等。

The Grounds回歸中環AIA Vitality公園，將播放多齣精選電影。

周末期間，各位家長可帶同小朋友前來觀看精選兒童電影，例如彼思動畫(Pixar)《冰雪奇緣》、《冰雪奇緣 2》、《魔法滿屋》和《海洋奇緣》。活動也配合萬聖節主題播映《女巫也瘋狂》和《科學怪犬》。

場地提供一系列全新私人花園(4人座位)選擇，原有的私人花園 「Classic Pods」(4 張票為$800起) 將提供4張升級躺椅，而位於較佳視野位置的全新「Prime Pods」(4張票價為$1,200起)將會提供B-Project的沙發型座椅。另外亦有5組限量的「Luxe Pods」(4張票為$3,200起)， 搭配豪華座椅及沙發以打造更寬闊和更奢華的私人花園，大家到埗時更可享用香檳或精選葡萄酒1瓶，並可在全場最佳角度觀看巨大的LED電影屏幕。

私人花園 Classic Pods，提供4張升級躺椅。

Luxe Pods

除電影外，場內當然會有餐飲供廳，例如有來自FRANCIS、Return of Lemak、Bengal Brothers 和 Benko by Nüte 的奶油鷹嘴豆泥、馬來風味椰漿炸雞(Lemak chicken)、印度小食捲餅(kati rolls)、新鮮的日式蓋飯 (benko bowls)、 Honbo、Moyo Sik、Cô Thành 和 Pub 1842的漢堡、韓國拌飯和傳統越南三明治等等。

大家可以邊跟好友暢談邊品嚐美酒佳餚。

The Grounds

日期：即日起

時間：1700-2200（周一至五）、1200-1700、1800-2300（周六及日）

地址：香港中環民光街33號AIA Vitality 公園

門票：www.zicket.co/organisers/the-grounds