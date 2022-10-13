香港路牌遊 尋找古董擔挑、人力車路牌 犯禁路牌君蹲廁板、坐電梯扶手最搞笑

「可能在香港有很多不能做的事情，但路牌君可以隨心所欲地做我們被禁止做的事，這種反差感很有趣。」

從事產品設計的阿仁與很多香港人一樣，疫情肆虐這幾年坐困憂城，就算出外行逛，大多店舖都關門休業，街上顯得格外冷清，就是那個時候，她開始留意街上大大小小的路牌標誌，小心地滑、前面有道路工程、工程進行上道歉牌⋯⋯駐足細看才發現這些標誌上的人仔動作趣怪又多變，漸漸吸引阿仁的目光。「最有趣是路牌在日常生活經常見到，但往往被人忽略⋯⋯如果我把它影低，能否不只 last 一兩秒，而是變成主角呢？」於是她便如集郵般把街上的標誌一個個拍下來，把標誌上的人仔取名為「路牌君」，直至今年 3 月更開設專頁「pictograminhk」，與大家分享街頭所見的有趣標誌之餘，也為 香港路牌 留下記錄。

阿仁今年初開設 IG 專頁「pictograminhk」，分享香港的有趣標誌。

鏡頭下過千張路牌君照片，最吸睛一定是那些充滿歷史痕跡的「古董」標誌。像散落在元朗、屯門、上水、沙田、火炭等新界地區的「禁止小販擺賣」綠色路牌，話說小販早在 50 年代仍以擔挑把蔬菜、雞鴨運送至墟市擺賣，這款路牌便採用擔挑圖案，並由當年負責小販管理的市政總署發出。日月流逝，不只市政總署在 1999 年底正式解散，現時的「禁止小販擺賣」路牌也改用成手推車圖案，只有這些留下來的路牌默默見証香港的城市發展。除此之外，「禁止人力車及徒步控制的車輛進入」交通標誌也是阿仁的另一個心頭好，要知道人力車在香港已有過百年歷史，但隨住最後一位車伕—洪伯於去年退休，人力車可說是在路上絕跡，其「禁止人力車及徒步控制的車輛進入」交通標誌更是碩果僅存，現時在大角咀櫻桃街才能找到。日後逛街不妨多留意街上景物，細微如路牌標誌，也能發掘不同年代的香港故事。

擔挑版本的「禁止小販擺賣」阿仁路牌主要散落在元朗、屯門、上水、沙田、火炭等新界地區。

碩果僅存的「禁止人力車及徒步控制的車輛進入」交通標誌就在大角咀櫻桃街。

屯門蝴蝶灣公園內的而這個「前面有兒童」路牌與英國版本的設計相似，人仔 sharp 得來還有腳掌。

交通路牌以外，如果你走到商場、店舖、屋苑和公園不難發現一些設計搞笑的告示標誌。阿仁有次就在葵涌的九龍貿易中心（KCC）洗手間見到「請勿蹲在廁板」標誌，姿勢生動活潑，猶如踎在廁所板上思考人生，而且旁邊還有個沾糞的廁板圖案，阿仁笑言設計師把前因後果都畫出來，充滿幽默感。另外，她亦曾在順豐分流站內見到「小心扭腰」和「小心砸腳」的自創標誌，由路牌君演繹彎腰搬運重物和被貨物砸傷腳的情景，加上坊間少見這類關於職業安全的標誌，題材特別，即成為阿仁喜歡的路牌之一。還有腳放進洗手盆的「請勿洗滌」標誌、特技人般「切勿坐在扶手電梯上」標誌⋯⋯繪形繪色地畫下路牌君的錯誤示範，動作誇張有趣，把幽默感滲透於日常生活中。

位於九龍貿易中心的「請勿蹲在廁板」標誌 旁邊還有個沾糞的廁板圖案

順豐自創的「小心扭腰」和「小心砸腳」標誌。

但數到阿仁鍾情的路牌君，不得不提「前面有道路工程」標誌。在她眼中，正在掘路的路牌君就如象徵香港人無時無刻都辛勤工作，貫徹「我的訴求就是返工」的打工仔精神，所以她早前就以這款標誌進行二次創作，設計出伸懶腰版本的路牌君，皆在帶出一個訊息：放鬆啲啦香港人。畢竟休息夠，才能走得更遠。

pictograminhk

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