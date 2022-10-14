鰂魚涌｜Pici 進駐太古坊新開最大分店 必食限定慢煮鴨腿芝士意大利雲吞

出名性價比高的人氣手工意粉餐廳 Pici 今年 7 月才進駐銅鑼灣，最近再下一城正式登陸鰂魚涌太古坊。新店佔地 3,200 呎，為面積最大的分店，設有開放式廚房和意式半露天座位，一室簡約裝潢加上植物點綴，環境又 chill 又舒服，還有 4 款全新限定菜式，鰂魚涌街坊和上班族又多個開餐好去處喇。

Pici 太古坊剛在 10 月初開幕，佔地 3,200 呎，是品牌面積最大的分店。

店內除了供應招牌鮮刨黑松露意粉、意式辣肉貓耳朵麵、Tiramisu 等美食，更特別推出新店限定菜式，包括全新開胃冷盤如 18 個月巴馬火腿搭配提子及布里芝士（$130）、香脆炸魷魚配微辣蒜蓉蛋黃醬和檸檬（ $110 ）、番紅花忌廉蜆黑細意粉（$160），以及慢煮鴨腿肉芝士意大利雲吞（$150）。另外 Pici 還會在 10 月 23 日舉行第二屆 Pici Pasta Run 虛擬競跑賽，只需在 runnerreg.com 以四人一組形式組隊參賽，屆時大家將以於灣仔的首家 Pici 起步，一直競跑至太古坊的最新分店。所有團隊不但可獲得 Pici 紀念品、免費食物和獎牌，獲得全場最佳的服裝團隊還有機會贏得一整個月的免費意大利粉，可謂不容錯過！門票為每位 $250，而所有費用將全部捐贈至 Mind HK，好玩又有意義。

番紅花忌廉蜆黑細意粉（$160）以肉質豐潤的馬尼拉蜆和加入墨汁的手工細麵配番紅花牛油，上層灑上日式麵包屑。

全新開胃冷盤有 18 個月巴馬火腿搭配提子及布里芝士（$130）及香脆炸魷魚配微辣蒜蓉蛋黃醬和檸檬（ $110 ）。

Pici 太古坊

地址：鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈地舖

電話：2328 8688

營業時間：(十月) 星期一至日 11:30am-2:30pm、6pm-9pm

(十一月起) 星期一至日 (星期五除外) 11:30 – 9:30pm、星期五 11:30am-10pm

網址：https://bit.ly/3MxIT5n