放射治療副作用　避免擦拭或曝曬

關於放射治療，常有病人會問：是否所有腫瘤都需要用到放射治療？

並非所有腫瘤都會用，但放射治療本身的確可以用在任何腫瘤的治療上，好像香港常見的肺癌、大腸癌、鼻咽癌、頭頸癌、乳癌等等，我們很多時都會用放射治療來做根治性的治療，或者手術後的輔助治療，即在手術後進一步提升病人痊愈的機會。

當然，和所有療法一樣，放射治療也會有副作用。而副作用主要視乎做哪一個部位的治療，例如是頭頸癌的話，主要照射頭、頸等等，很多時放射治療的副作用就包括有口腔發炎、口乾、影響胃口而令病人體重下降等等。

另一常見副作用是，由於放射治療的射線進入身體之前，要先經過皮膚，於是對皮膚會有一定影響。例如做完放射治療後，有時皮膚就好像經過太陽曝曬，起初會慢慢的變紅，跟住會慢慢變深色，然後就會有脫皮的情況。如果護理得不好，甚至有機會出現像嚴重曬傷的傷口。所以我們通常會建議病人注意幾件事，同時希望家人或照顧者也可以幫忙注意：

1. 洗澡的時候，不要洗擦放射治療部位的皮膚，用軟毛巾輕力抹拭就可以。

2. 不要再讓太陽曝曬放射治療的位置及附近的皮膚，因為大家想想，放射治療本身已經是一種輻射，當然為了治病是有需要的，但如果放射治療後同一部位又經常曬太陽，而太陽光之中又有紫外線輻射，這就有機會令同一個部位接受了太多的輻射。另外，曝曬亦有可能加重皮膚灼傷、燒傷，所以是需要避免的。