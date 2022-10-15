C Lam.韓國為港爭光　勇奪亞洲十大模特兒及美肌大獎

國際模界年度盛事《Face Of Asia》模特兒選拔活動在周五（14日）於韓國首爾舉行，今年參加ACE Talent 演藝模特兒大賽並成為「Face of Hong Kong」得主的BrianBond（林灝邦）及C Lam.翟司琳，代表香港出戰韓國，狀態大勇的C Lam.表現超卓，並為港爭光，奪得「美肌大奬」以及成為《Face Of Asia》Top 10 Model殊榮，一人獨得兩大獎項，可喜可賀！被邀請擔任嘉賓模特兒的童星孖妹鄭寶、鄭貝和張加妮，更在現場見證C Lam.得獎！

BrianBond（左）及C Lam.（右）代表香港出戰韓國。

在大會安排下BrianBond及C Lam.連日來行程緊密，最令他們意想不到的，是大會安排保鑣貼身保護參賽者外，更常安排韓國地道美食，C Lam.說：「出入都有保鑣護送，就算落雨，保鑣寧願自己淋雨，都要擔遮遮住我哋。每餐都係高熱量食物如炸雞、炒年糕、炸醬麵，我以為其他參賽者會食少啲，但係佢哋係好enjoy猛咁食，得我同BrianBond為戒口而『揀飲擇食』，我有時為享受地道美食，惟有早餐午餐食少啲或唔食，留返晚餐時放肆啲食。」

C Lam.表現超卓，並為港爭光，奪得「美肌大奬」以及成為《Face Of Asia》Top 10 Model殊榮。

面對來自不同國家的參賽者，C Lam.說初時擔心自己不夠高：「但當fitting除晒鞋時，我發現我都算係中等身高，原來平時大家都會着增高鞋！同埋佢哋好似唔怕凍咁，成日背心短褲，個妝又化得靚，時刻保持戰鬥格！」就如日前在議政府舉行的傳統服飾時裝展上行騷，她說見到個別穿着傳統服飾的模特兒，雖然衣衫單薄，仍能在嚴寒下發揮專業表現：「佢哋嘅表現令我好佩服！而我一行上台，感受到燈光一打落嚟，音樂一響，好有能量嘅感覺，我真係好鍾意企喺台上面！」

在大會安排下BrianBond及C Lam.連日來行程緊密，最令他們意想不到的，是大會安排保鑣貼身保護參賽者。

C Lam.說最難能可貴的，是在比賽中獲得不少友誼，能和來自不同國家的參賽者相處融洽，進行文化交流：「好快大家相處得好開心，有講有笑，好似我同來自越南嘅model同房，我哋好好傾，亦都了解多咗越南嘅文化。」

C Lam.說最難能可貴的，是在比賽中獲得不少友誼，能和來自不同國家的參賽者相處融洽。