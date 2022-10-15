阿Mo頸脊椎神經水腫有消退跡象  有望下週移除氣管造口    AK30歲生日願望：早日康復

MIRROR紅館演唱會事故至今兩個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院神經外科病房留醫，情況穩定。剛剛過了28歲生日的阿Mo已拆除頸箍，可遠望窗外景色，亦可以自主呼吸，但仍未能自主咳嗽。

李父在第12封代禱信中指阿Mo：「頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象。」

阿Mo爸爸李盛林牧師今晚向教友發出第12封代禱信，信中指阿Mo：「頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臂的肌肉也有微弱醒覺的現象。」不過由於阿Mo的吞嚥反射神經未完全復原，以致間中不自覺將嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。

李父又指阿Mo有望下周移除氣管造口。

李父又指阿Mo有望下周移除氣管造口：「但掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。」李父又感謝各個有心人為阿Mo生日所做的一切：「啟言看到自己的應援燈箱，#銅鑼灣Stillhouse的祝福 及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感，特別強烈。」

李父又感謝各個有心人為阿Mo生日所做的一切。

另外MIRROR副隊長AK（Anson Kong）明日30歲生日，他今日出post慨嘆2022年本應是特別和期待的一年：「可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。」AK指只有一個願望，就是希望三位受傷舞蹈員早日康復：「希望能將大家的祝福轉化成能量，幾位朋友Mo、Fung、Zisac早日康復。」

AK明日30歲生日，他今日出post慨嘆2022年本應是特別和期待的一年：「可惜現在只想洗掉這一年，願一切事情從未發生。」

對於有人疑在阿Mo生日應援展覽中，用Airdrop發放惡意圖片，AK表示：「最近看見有不同聲音，更有人在Mo的生日應援做出惡意行為，不管你們的動機如何，其實咁樣係會加深受害者的傷害，旁人未必明白，經歷呢件事嘅人精神創傷有幾大。希望大家多一點包容和同理心，用正能量去面對和看待呢件事。」

AK指只有一個願望，就是希望三位受傷舞蹈員早日康復。

AK表示：「最近看見有不同聲音，更有人在Mo的生日應援做出惡意行為，不管你們的動機如何，其實咁樣係會加深受害者的傷害。」

李盛林牧師代禱信12全文：

感恩：

1. 五大洲的祝福

感謝來自五大洲（亞洲、美洲、大洋洲、歐洲和非洲）各界朋友及信徒，對啟言的祝福和禱告的掛念。

2. 生日祝福應援

感謝各有心人為啟言的生日所做的一切。啟言看到自己的應援燈箱，銅鑼灣Stillhouse的祝福及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感，特別強烈。

3. 微弱的醒覺

感謝神，頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臀的肌肉也有微弱醒覺的現象。

4. 感謝醫療專家團隊

感謝醫療團隊對啟言悉心醫治和照顧，並陪同積極解決一關又一關的問題。以致啟言建立了對團隊醫療方案的信任及感受到他們對他的關愛。

代禱：

啟言最新狀況

1. 吞嚥反射神經

由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致啟言間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。

2. 移除氣管造口的掙扎

有望下週移除氣管造口，但掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。

3. 24小時躺在枕頭

上週摘下頸箍後的一個新適應，是動過手術的位置直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部。頭部24小時躺平在枕頭上，對一個常人都困難，何況啟言呢！

MO 爸媽

1. Mo 爸媽的代入

a. 曾好幾次在躺平的位置代入啟言的姿勢，一段短時間已受不了，要將頭轉向另一個位置。但感受到啟言……

b. 每當無意中有年輕人出現在我面前，不期然目光就會落在他頸部的3、4節，心裡說：「啟言，你就是這個位置了，求主憐憫你。」

2. 11個星期開始的「另類人生」

做了牧師和教授40年，從沒有直接面對過傳媒和商界，更不知道娛樂界的文化，但藉著啟言這事件開闊了我的眼界，也因此更明白啟言平時所面對的是甚麼。