MIRROR紅館演唱會事故〡 Stanley憤怒內疚傷痛  曾向醫生求助：行落去三個字好沉重

MIRROR紅館演唱會事故至今兩個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院神經外科病房留醫，阿Mo頸脊椎神經水腫有消退跡象，有望下周移除氣管造口。意外發生後，MIRROR停工兩個月，本月正式復工，由成員Stanley、Frankie主演的ViuTV原創劇《野人老師》率先播出，Stanley雖然被大讚演技出色，但昨晚深夜上載黑白獨照，指自己未走出傷痛，又透露 曾向醫生求助，令粉絲擔心其情況！

MIRROR紅館演唱會事故至今兩個多月，意外發生後，MIRROR停工兩個月，本月正式復工。

Stanley寫道：「這幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒，內疚，傷痛，疑惑，恐懼，擔心，迷失。醫生說正常的，要面對的。」他又回憶和MIRROR隊友開會緊抱的情景：「我記得有一次我們所有人開會，當時氣氛好沉重，仍然處於徬徨，崩潰的情緒。會議完結前，有人說: 我們可以點樣面對… 點樣行落去… #然後我們抱在一起，我說: 我都唔知可以點行落去，總之我哋一齊行落去，呢個畫面一直係我腦海中。」

由成員Stanley、Frankie主演的ViuTV原創劇《野人老師》率先播出。

Stanley被大讚演技出色。

他又說：「行落去呢三個字好沉重，到呢一刻我唔知道可以點做。 大概係有啲事情仍然未能釋懷，就好似心中有條刺，有條傷疤。 無錯，佢會慢慢復原，但每個人康復嘅速度都唔同，我哋唔好急，等佢慢慢復原。」

Stanley昨晚深夜上載黑白獨照，指自己未走出傷痛，又透露 曾向醫生求助，令粉絲擔心其情況！

Stanley又指在復原之前，有些事需要解決：「需要搞清楚明白，需要安頓好有需要的人。我知道一一努力處理中。我們要善良，我們要將心比心。呢啲事看似微不足道，其實要做就唔容易。 但我相信大家行多一步，世界會更和諧！」最後他祝福受傷Dancers：「衷心希望所有人安好，特別傷者同Dancers! 感謝大家一路以來的關心及愛。Stanley發文後，隊友姜濤、Edan、Jeremy、Jer等都有給Like，以示支持！

Stanley寫道：「這幾個月下來，充斥着很多不同思緒。憤怒，內疚，傷痛，疑惑，恐懼，擔心，迷失。醫生說正常的，要面對的。」

他又說：「行落去呢三個字好沉重，到呢一刻我唔知道可以點做。 」