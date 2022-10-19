學習中藥並不是想像般容易，不少人認為山草藥「噏得就噏」，然而山草藥不能亂噏，先不要說熟悉各種中藥的功效，光是記藥名，已經夠嚇人，例如：七葉一支花、八月扎、九節菖蒲、十大功勞葉、王不留行、石見穿等。現在工作時最怕的就是「沒藥」（沒藥也是一種中藥名字），藥庫要有足夠的藥物，讓醫師們用藥時得心應手，所以每天要做好倉庫準備工作，不敢有半點馬虎。

現在工作的診所是以配發顆粒劑即沖劑為主，病人經常會問：「到底是顆粒好還是中藥飲片比較好？」很多病人都認為顆粒劑是直接由藥材磨粉而成，其實是錯誤的，顆粒劑是由繁複工序製作而成，由挑選原材料，再經過檢測、提取、濃縮、噴霧乾燥、包裝等，過程嚴格控制，不能稍有差錯，只有一絲不苟才能通過檢測出廠銷售。顆粒劑用時以開水沖服，方便服用及攜帶，所以答案顯然易見：沒有最好，只有最適合。

一間現代化的中醫診所同時亦有養生中藥材飲片出售，不同規格的中藥飲片亦需要掌握。常用的藥食兩用的煲湯料，比如：懷山、百合、黨參、黃芪等也要認識，要勝任這份工作，一點也不能偷懶。比如淮山，正名是山藥，《神農本草經》載有：「山藥以河南懷慶者良」，河南焦作是古今道地藥材產區，所以理應寫作懷山。自小以來，對懷山的印象都是很白很白的，並帶點刺鼻的酸味，學藝之後才知道原來酸味是由於懷山熏有二氧化硫，而天然生曬原色的懷山是皺摺，乳白色或淡黃色的，具有不同程度的自然變色，而且紋理清晰，可見氣泡樣凸起，氣香甜，不具酸味，樣子不太好看，但絕對是天然、健康、美味。

投身中藥行業後體會到待人多一點關心、多一點慰問，這些微不足道的舉動已經足以令人心安、為人帶來歡笑，自己也會樂在其中。導師在課堂上所說的「做藥先做人，煉藥先煉心」，如今體會甚多，責任很大、很重，這份工作不僅是一種鍛鍊，還是一種修行，無論如何，還是加把勁努力學習，尋求不斷進步、成長，不亦樂乎！

作者：國際中藥及食品發展聯會聯絡部副主任張雅惠