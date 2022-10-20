暗瘡印成因各不同　消炎收血管還原美肌

戴口罩已接近3年，很多人都經歷過口罩瘡之苦，不少人更遺留下難以消退的暗瘡印。很多人都混淆了暗瘡印和暗瘡疤，暗瘡印是暗瘡癒合後留下的色素沉著，由紅色至啡色均有，表面是平滑的；而暗瘡疤是凹凸洞，多數和皮膚顏色一樣，有時候也會混合暗瘡印一起，形成極為顯眼的皮膚瑕疵。

暗瘡印可以非常頑固，數個月甚至數年也不退，紅紅啡啡的甚是礙眼。麥凱婷醫生表示，暗瘡印之所以難以消退，因為它和微絲血管增生有莫大關係，如果單用美白皮膚的用品，而沒有從源頭消除微絲血管，暗瘡印總是難以去除。

「暗瘡紅印及啡印的成因並不相同。紅印是微絲血管增生引起，而啡印是皮膚發炎嚴重引起的色素沉著。」麥凱婷醫生解釋：「當皮膚長出暗瘡時，皮膚正在處於發炎狀態，為了修復發炎的皮膚，暗瘡附近會增生很多微絲血管來修復皮膚，令皮膚變得紅紅的，即使暗瘡消退，也會形成紅印。這些就需要消滅增生的微絲血管。而啡印多數是因為病人擠壓暗瘡、或是暗瘡發炎非常嚴重，令皮膚出現色素沉著所致。這些我們可以當作一般的色斑，清除黑色素就可以還原本來的皮膚顏色。」

麥凱婷醫生表示，暗瘡印一旦出現，如果不認真處理的話，基本很難自行消退。她憶述曾有一名大學生患有嚴重暗瘡，後來漸漸痊癒，可是整臉都是深紅的暗瘡印。「這位病人十分困擾，可是又不懂得如何處理。他以為是發炎未消，於是還持續塗暗瘡膏，可是又沒有什麼效果。之後又外塗美白精華，反而令皮膚更加敏感，整個人十分低落、缺乏自信，最終在家人的建議下求醫。」

仔細檢查患者的皮膚後，發現患者的暗瘡已完全平復，餘下絕大部份都屬微絲血管增生引發的暗瘡紅印，還有少部分屬於暗瘡疤。「幸好他所有暗瘡已經平復，因此處理上較為容易。」麥凱婷醫生指，現時處理增生微絲血管主要是利用595 波長的脈衝染料激光，它的波長會被微絲血管吸收，從而消融增生的微絲血管。而暗瘡啡印，就需要用1064波長的激光進入真皮層，清除黑色素才有效果。

「處理暗瘡印往往需要混合治療及耐性。例如同時有紅印和啡印的人士，就分別需要用595 波長及1064波長的激光來處理。而凹凸洞方面，就需要用點陣激光刺激凹陷的皮膚再生膠原蛋白以填平凹凸洞。而且治療不是一次就可見功，視乎病人的情況，往往需要多次治療，因此需一定耐性。」麥凱婷醫生說。有些暗瘡嚴重的患者往往又有暗瘡，又有暗瘡印，可否一同解決呢﹖「一般都建議先處理好所有暗瘡，才去治療暗瘡印及凹凸洞。不過對於暗瘡不太嚴重的患者，1064波長的激光可以同時改善暗瘡及凹凸洞，但仍需臨床評估是否可行。由於激光費用較貴，一般都建議患者服藥及塗藥處理好暗瘡，之後才一次過清除暗瘡印。」