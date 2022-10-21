煮到埋嚟｜「芝」味 Pizza 氣炸鍋食譜 8分鐘快速完成

氣炸鍋 可說是懶人恩物，只要把食材如雞翼、豬扒、蔬菜放入鍋中，不消一會便變成一道道 氣炸鍋 美食。繼早前的雞胸烤時蔬和惹味雞肉串燒，今集《煮到埋嚟》教大家在家中自製 氣炸鍋 pizza，我們以急凍印度薄餅為餅底，可以跳過搓麵粉的步驟，直接在上面加入不同餡料。像「芝」味腸仔薄餅不只有碎雞蛋、德國腸，內餡還加入了片裝芝士和水牛芝士碎，吃起來口感豐富超滋味！

材料：

印度薄餅 1塊

片裝芝士 1 塊

水牛芝士碎 適量

德國腸 2條

雞蛋 2隻

茄汁 適量

沙律醬 適量

黑胡椒 適量

做法：

1｜把印度薄餅捲起四邊成正方形

2｜薄餅中央塗上茄汁，放入片裝芝士、碎雞蛋

3｜以沙律醬和黑胡椒調味

4｜將德國腸切粒，鋪滿面層，並灑上水牛芝士碎

5｜蛋漿塗上薄餅四邊，最後放入氣炸鍋以 180 度焗約 8 分鐘

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