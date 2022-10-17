姜濤 大讚Stanley新劇好睇：弟弟真的很佩服你 大表哥：我愛你在心中  兄弟情深

MIRROR紅館演唱會事故後，MIRROR停工兩個月，本月正式復工，由成員Stanley、Frankie主演的ViuTV原創劇《野人老師》率先播出，Stanley被大讚演技出色，他還第一次主唱劇集主題曲《重新介紹》，令人喜出望外！

Stanley、Frankie主演的《野人老師》正在熱播，Stanley被大讚演技出色，他還第一次主唱劇集主題曲《重新介紹》，令人喜出望外！

今晚姜濤在IG Story大讚Stanley劇集好看，叫大表哥放心：「哥這是你第一部主演的劇，知道你多少有點擔心很緊張，但請你放心真的很好看，知道你一直以來的夢想就是成為演員，所以這次真的很替你開心，因為知道你背後的付出，知道你背後有多麼努力的專研演戲，所以有時候我也盡量把我學到的都跟你說，很想幫助你完成你的演員夢！」

今晚姜濤在IG Story大讚Stanley劇集好看，叫大表哥放心。

姜濤很替大表哥開心。

姜Man又說因為沒有兄弟姐妹，所以早已把Stanley當成大哥，一直向他學習：「儘管在MIRROR裡面，你做著你並不擅長的唱歌，那你還是很努力的去做，這一點弟弟真的很佩服你，有時候，雖然你知道大家在MIRROR裡可能並不會第一個看到你，但你還是能保持一個好的心態，這一點 #弟弟真的很佩服你，我沒有兄弟姐妹，所以在我心裡我早就把你當成我大哥了，心裡一直在默默的向你學習。」

姜Man又說因為沒有兄弟姐妹，所以早已把Stanley當成大哥，一直向他學習。

姜Man又讚Stanley新歌好聽：「噢對了，這首歌當初看預告的時候就覺得很好聽 ，叫你傳給我聽你說不要怕我笑你，你放心我已經聽了很多次完全沒有笑，因為真的很好聽，演唱會的時候就希望藉著鏡中鏡讓大家重新認識你，這次就藉著這首歌向大家《重新介紹》，演員邱士縉！」之後Stanley感動回覆：「做乜突然咁肉麻，不過我愛你，在心中！」又說：「你太過分了！」並加上兩個喊喊emoji，兄弟情深！

之後Stanley感動回覆：「做乜突然咁肉麻，不過我愛你，在心中！」