吳卓林 街頭領免費食物  老婆Andi拍片澄清冇流落街頭：生活幸福美滿

吳綺莉和成龍所生的女兒吳卓林，2017年宣布出櫃，隔年同大她12年的外籍女網紅Andi 結婚，之後傳出吳綺莉將卓林和媳婦逐出門外，今年7月吳綺莉在微博批評Andi毀掉卓林的人生，指她不肯找工作，要靠23歲的卓林養她：「謝謝妳教導我的孩子問老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣。」

吳綺莉和成龍所生的女兒吳卓林，2017年宣布出櫃，隔年同大她12年的外籍女網紅Andi 結婚。

之後傳出吳綺莉將卓林和媳婦逐出門外。

吳綺莉又說：「我叫警察把老外趕回加拿大，孩子為了愛要跟着她我也沒辦法，35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰，半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。」

今年7月吳綺莉在微博批評Andi毀掉卓林的人生，指她不肯找工作，要靠23歲的卓林養她。

日前卓林被發現身處多倫多，當時她沒精打彩，疑似在街頭排隊領取免費食物，網民見到她的打扮，感覺如流浪漢，狀甚淒涼，引起網上熱議。當時吳綺莉拒絕回應，只說：「 唔好意思，依家唔講咁多住。」

日前卓林被發現身處多倫多，當時她沒精打彩，疑似在街頭排隊領取免費食物。

網民見到她的打扮，感覺如流浪漢，狀甚淒涼，引起網上熱議。

事隔一個多星期，Andi在社交網拍片澄清，片中她化濃妝、戴假睫毛示人，強調清況沒有外界所說般不堪，又稱沒有流落街頭，還公開和卓林居所的家中一角，表明目前生活幸福美滿，但她未有正面回應領免費食物一事，而卓林亦未有入鏡，留下不少疑團。

事隔一個多星期，Andi在社交網拍片澄清，片中她化濃妝、戴假睫毛示人，強調清況沒有外界所說般不堪。

Andi又稱沒有流落街頭，還公開和卓林居所的家中一角，表明目前生活幸福美滿。

但她未有正面回應領免費食物一事，而卓林亦未有入鏡，留下不少疑團。

吳卓林是成龍和吳綺莉所生的女兒。