 Anson Lo擔正新戲《釀魂》海報曝光   教主飾演張子傑：教識我放低執着

MIRROR紅館演唱會事故後，MIRROR停工兩個月，本月正式復工。Anson Lo（盧瀚霆）昨晚在IG Story上載自己戴眼鏡的靚仔相，雖然只得一隻眼，但已令神徒相當興奮，紛紛留言大讚靚仔：「今晚見到個靚仔，即刻開心晒！」、「教主LoLo豬BB，我被您電暈啦！要人工呼吸呀！」、「終於見到你！」

MIRROR紅館演唱會事故後，MIRROR停工兩個月，本月正式復工。

Anson Lo昨晚在IG Story上載自己戴眼鏡的靚仔相，雖然只得一隻眼，但已令神徒相當興奮。

而Anson Lo擔正的第二部電影《釀魂》，今日發布首張電影海報，並透露將於2023年第一季上映，連紅隧當眼處亦掛上大型海報，Anson Lo在海報中間C位，非常搶眼！《釀魂》由新晉導演岑嘉彥執導，Anson Lo、姜大衞（John哥）、袁澧林、林耀聲、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡主演，是一套懸疑劇情片，戲中教主飾演張子傑。

Anson Lo擔正的第二部電影《釀魂》，今日發布首張電影海報，並透露將於2023年第一季上映。

連紅隧當眼處亦掛上大型海報，Anson Lo在海報中間C位，非常搶眼！（Ansonlolism IG圖片）

教主曾透露電影題材：「今次係一套好複雜嘅電影，有懸疑、有鬼味、有人性、有感情，亦有人最真摯嘅情感，我自己覺得好有趣。」他又讚戲中張子傑的角色幫他克服壓力：「電影裏面角色叫做張子傑，呢個角色需要學習如何放低、釋懷，當我走進呢個角色嘅心路歷程，教識我放低執着，又或者對自己過分嘅要求，令自己個腦慢慢諗通。」神徒知道後都表示相當期待！