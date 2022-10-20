「一槍」K.O. 重拾光彩眼眸？！

女人最怕甚麼眼部問題？是眼袋、淚溝、黑眼圈，還是眼紋？您也有這些煩惱嗎？有沒有聽過市場上的「眼袋槍」？隨著年齡日漸增長，膠原蛋白會不斷流失，加上眼周肌膚特別薄弱，如果皮膚組織缺乏支撐，經常揉眼睛，忽略眼部皮膚保濕問題等，很容易就會出現鬆弛、下垂、凹陷等情況，繼而形成眼袋，甚至出現眼紋、黑眼圈亦不足為奇。

討論區裏面3大重要問題：

我留意到市場上的女士都有3個問題，包括眼袋槍有沒有用。第二，「一槍」的理解。第三眼袋槍究竟是哪部儀器可以做到？

我從事美容行業超過10年，對儀器亦非常認識，眼袋槍絕對有用，絕對有效不過不是只做一次！市面上不少美容中心都會宣傳眼袋槍，宣稱可以「一槍K.O.眼紋、眼袋、黑眼圈」。其實分歧焦點在於「一槍」。

市面上眾說紛紜，究竟成效是否滿意。主要原因來自對於「次數」的理解。眼袋槍是一個療程。如果純粹只做一次，其實效果會有，但要真正做到K.O.眼部問題，就要做好一個療程！

例如你會去打針，或者做減肥儀器，其實一次就要做到即時到位，有少少誇張。既然現今科技發達，已經有醫學報告證實可以改善眼部不同問題，也需要時間和耐性，將問題有恆心地解決，達致理想效果。

另外一個資訊就是，市面上很多不同類型或牌子說法的眼袋槍，其實來來去去都是兩種：Thermatrix和BTL Exilis Pro。以上兩種才屬於真正醫學美容級眼袋槍！其他都不算是。

大部分人做Thermatrix眼袋槍單極射頻已經即刻有效果，BTL眼袋槍價錢再貴少少，但包括有超聲波技術，效果更明顯。

marier Skincare 便是選用BTL Exilis Pro 眼袋槍！療程結合了三波長射頻及超聲波技術，釋放熱能深入眼部肌底，透過溶解眼袋脂肪、促進淋巴及血液循環、排走多餘水份及毒素，啟動膠原增生與重建，使眼周肌膚回復年輕健康，達到K.O.眼袋、淚溝、黑眼圈及眼紋，讓雙眸青春不老，綻放閃爍神采。

選擇一間高質素及信譽良好的美容院是很重要的。如果質素低、風險高，原生產地因為各種原因沒有安全認證，或者來歷不明疑似山寨假冒儀器，才可以做到不合理低廉價錢。

老實講，如果還有人相信可以一、二百蚊做眼袋槍，只看數字，為甚麼還僥倖地想做到改善問題呢？正所謂「一分錢一分貨」，希望讀者透過真正認識儀器及其專利技術，可以多一些資料作為參考。

價錢方面，市面上眼袋槍，試做價大約數百元，其實大家都可以試一試。正廠正機眼袋槍Package一般價錢$1200 – $1800一次，關鍵字在於「槍」，做到單極射頻能量，雙極射頻能量已經不一樣。

療程後注意事項：需要加強補濕，使用高補濕度的眼部產品，以紓緩乾燥問題。另外，應注意防曬。外出時使用防曬產品，避免紫外線直接照射。療程後須暫停使用酸性、磨砂護膚品等，避免刺激肌膚。

適用對象

適合大部分人士，特別是眼部肌膚乾燥、缺乏彈性的人士。

即時見效

一次療程已經做到緊緻眼部肌膚、改善眼周肌膚狀態，比眼霜更快速見效。

持久度

完成整個療程可解決各種眼部問題，效果更可維持3至5年。

安全性

非入侵性療程，無痛無創，安全舒適，不會對皮膚造成傷害。

如有任何需要了解更多，可以先作一個免費諮詢，再作選擇。