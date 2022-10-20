雪糕2022｜日本票選最新人氣雪糕排行榜！Häagen-Dazs只排第9 雪米糍登榜首

日本的 雪糕 款式多又美味，每次行入便利店都看到眼花繚亂，恨不得全部打包回酒店慢慢細味。最近有日本網站票選出「人氣雪糕」排行榜 Top 212，其中深受大家受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕也只排名第 9，森永推出的 雪糕 可說是大獲全勝，Top 10 當中佔 6 位。趁住日本開關，旅行時去便利店買 雪糕，便知道要 target 那些人氣款式了吧。

第十位：森永板狀朱古力雪糕

森永的板狀雪糕看起來好像普通一排朱古力，但咬下去才發現中間是雲呢嗱雪糕夾心，加上朱古力口感酥脆厚實，美味又 IGable。

森永板狀朱古力雪糕

第九位：Häagen-Dazs 夏威夷果仁雪糕迷你杯

貴為雪糕界龍頭，Häagen-Dazs 每次推出新口味都令一眾雪糕控為之瘋狂，日本 Häagen-Dazs 更是不繼推陳出新，研發多款限定口味雪糕。但最能俘虜日本人的原來是夏威夷果仁雪糕，濃郁雪糕當中加入原粒夏威夷果仁，堅果味濃，吃起來很有層次，香港都有得賣。

Häagen-Dazs 夏威夷果仁雪糕迷你杯

第八位：森永 Pino 牛奶朱古力雜錦

森永 Pino 向來人氣高企，而這款雜錦口味的 Pino 更打入人氣雪糕排行榜的第 8 位，有齊雲呢嗱、朱古力和杏仁雪糕粒，共 24 粒。不過雲呢嗱味佔大多數，朱古力和杏仁味分別只得 7 粒，怪不得日本網民話：「永遠爭奪杏仁口味。杏仁味這麼受歡迎，不知為什麼廠家不單獨出售杏仁味雪糕粒。」

森永 Pino 牛奶朱古力雜錦

第七位：森永 MOW 雲呢嗱雪糕杯

曾被日本甜品師選為雪糕 Top 1，這款森永 MOW 雪糕杯特別採用北海道牧場的新鮮牛乳製成雲呢嗱雪糕，不只奶味濃厚，口感更是順滑細緻，今年 4 月更首次登陸香港便利店，7-11 就買到。

森永 MOW 雲呢嗱雪糕杯

第六位：明治 Essel Super Cup 雲呢嗱味

Essel Super Cup 可說是日本雪糕選舉的上榜常客，雪糕質感幼滑濃郁，美味非常，而且有成 200 毫升，比其他雪糕杯份量更多，價錢卻不過 150 日圓（約 7.9 港元），日本網民都讚大件夾抵食。

明治 Essel Super Cup 雲呢嗱味

第五位：朱古力 Monaka Jumbo

森永製菓推出的朱古力 Monaka Jumbo 長期上榜日本人氣雪糕排行榜，全因可以一口氣吃到日本傳統和菓子「最中」的酥脆外層、香脆朱古力和雪糕夾心，口感超豐富。

朱古力 Monaka Jumbo

第四位：森永 PARM 經典朱古力雪條

以雲呢嗱雪糕配搭味道香濃的朱古力脆皮，口感紮實，兩者更能同時在口腔中融化，網民大讚這款雪條「簡單就是最好」。

森永 PARM 經典朱古力雪條

第三位：Glico Papico 朱古力咖啡雪條

這款朱古力咖啡味雪條就如大家兒時吃過的孖條，一包兩枝，設計與喞喞冰差不多，入口香濃不苦澀，口感順滑，最啱跟朋友開心 share。

Glico Papico 朱古力咖啡雪條

第二位：森永 Pino 牛奶朱古力雪糕粒

早在 1976 年推出的森永 Pino 以朱古力外層包裹濃郁的牛奶雪糕，當中特別加入煉乳，吃起來口感更軟滑，而且入口即化。一盒六粒大小剛好的雪糕朱古力，令人吃不停口。

森永 Pino 牛奶朱古力雪糕粒

第一位：樂天雪見大福（雲呢嗱味）

榮登榜首的最人氣雪糕是樂天雪見大福，憑着煙韌麻糬和香滑雲呢嗱味雪糕的完美配搭深受日本人喜愛。尤其是麻糬外皮厚得來又柔軟，而且食法多多，除了官方公開的「禁斷的雪見多士」食譜，還有章魚燒雪見大福、小倉吐司雪見、蘋果雪見等。