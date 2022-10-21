慕尼黑啤酒節開鑼！暢飲多款進口啤酒＋品嚐巴伐利亞美食 參加比賽奪冠軍寶座

面對每日勞碌的日常生活和工作，當然要適時享受個人時光，又或者相約三五知己共聚，以放鬆和調節身心。闊別兩年，全港最大型的室外啤酒節 — 慕尼黑啤酒節終於回歸。今次活動將在海洋公園水上樂園廣場外空地舉行，讓大家可以在佔地30,000平方英尺的場地，一邊欣賞香港仔海峽和南丫島全景，一邊細味啤酒帶來的暢快感，同時當然不少得多個刺激活動和比賽等大家參與。

今屆慕尼黑啤酒節於海洋公園水上樂園廣場外空地舉地

慕尼黑啤酒節將會保留傳統，布置成巨大的帳篷，並提供多款來自德國和其他國家進口的啤酒，包括Löwenbräu、Hoegaarden、Stella Artois和Blue Girl。另外，大家亦可品嚐正宗的巴伐利亞美食，例如炸肉扒、油煎香腸和豬手，絕對會滿載而歸。

活動提供多款進口啤酒及巴伐利亞美食

除了飲飲食食之外，有信心的你當然可以參加「舉杯耐力戰」和「椒鹽脆餅大胃王競食比賽」，體驗最地道的德國盛事。自問魅力爆燈的話，就可以參與「慕尼黑啤酒節先生」和「 慕尼黑啤酒節小姐」選舉，在舞台上展示最佳啤酒節衣著和自信，拿下冠軍寶座。

有多項比賽讓大家參加，爭奪冠軍殊榮。

同一時間，風趣幽默的主持MC Fraulein將會聯同以出色Drag Queen風格進行表演的啞劇傳奇人物Terry Hart，加上Oompah樂隊，與大家一起喝酒、跳舞和唱歌，將派對氣氛推到極緻！如果各位計劃在萬聖節周末，即10月28日至30日前往慕尼黑啤酒節的話，更有機會被SHOCKtoberfest的氣氛嚇破膽！

屆時會有樂隊和Drag Queen戲劇表演等等，讓大家樂而忘返。

慕尼黑啤酒節活動時間表

慕尼黑啤酒節2022

日期：即日起至11月6日（周五至周日）

門票售價：$245（周六下午）、$288（周五及周六晚、周日早午餐）

地址：海洋公園水上樂園廣場外空地

備註：門價包括一張慕尼黑啤酒節入場門票、一份主餐及一杯飲品，並不包括海洋公園水上樂園入場門票。

購票：https://www.ticketflap.com/zh-hant/hkoktoberfest

