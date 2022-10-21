MIRROR 四子現身《季前賽》記招  姜濤談英法之旅：好想散吓心  Edan否認同袁澧林拍拖

MIRROR 在紅館演唱會事故後停工兩個月，10月正式復工，今日姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）現身新劇《季前賽》記者會，吸引半百名傳媒採訪。記者會後MIRROR四子接受訪問，談及復工心情，姜濤說：「老實講，我噚晚瞓覺之前好緊張，因為係演唱會之後兩個月第一次見到傳媒，見到咁多人，但始終都相信大家想勇敢啲出嚟面對，始終都要收拾好心情，同大家一齊行！」

MIRROR在紅館演唱會事故後停工兩個月，10月正式復工，今日姜濤、Ian、Edan和Stanley現身新劇《季前賽》記者會。

談及復工心情，姜濤說：「老實講，我噚晚瞓覺之前好緊張。」

Edan說：「相信大家都諗多咗好多嘢，要去消化一段時間，大家都有同公司傾過，希望我哋大概兩個月就出返嚟做嘢，公司都會評估我哋嘅情況，我哋覺得有任何唔OK嘅都會同公司講，而家可以出返嚟都 #會俾心機做嘢！」

近日有傳Edan秘戀文青女神袁澧林，Edan否認：「假嘅，我同佢真係好朋友。」

近日有傳Edan秘戀 文青女神袁澧林（Angela），指Edan最近直播或照片都有意把背景模糊，Edan背景的沙發和Angela屋企相似，而兩人還着情侶衛衣，Edan否認：「假嘅，唔係咁嘅一回事，我同佢真係好朋友，嗰度絕對唔係佢屋企，我本身一路都有聽過呢個傳聞，但一路都冇特登去理，可能因為我同佢合作嘅次數比較多，同埋《闔家辣》佢做我女朋友，可能令大家有咁嘅疑惑，其實好明顯張沙發係唔同，你話個雲石，好多裝修都類似，唔係咁樣一回事，多謝大家關心！」

Edan說：「可能因為我同佢（Angela）合作嘅次數比較多，同埋《闔家辣》佢做我女朋友，可能令大家有咁嘅疑惑！」

有人指姜濤和Anson Lo這段時間去旅行唔恰當，姜濤解釋：「我知道大家一定有呢個疑問，冇辦法，我好想講係，我真係好想離開呢度散吓心，一嚟我應承屋企人好耐，出道之後想帶佢哋去旅行，都考慮咗好耐，嗰個時候我淨係想離開呢度。」

姜濤談英法之旅：「我真係好想離開呢度散吓心！」

被問到有否探望受傷舞蹈員阿Mo，Stanley說：「我哋好想去探，亦都有同公司溝通，但係因為醫院人數關係，公司交代唔係好適合一齊去做，但我哋有透過公司一路keep住update阿Mo嘅情況係點，所以我哋都去唔到探佢，#希望遲啲有機會探阿Mo！」

被問到有否探望受傷舞蹈員阿Mo，Stanley說：「我哋好想去探，亦都有同公司溝通，但係因為醫院人數關係，公司交代唔係好適合一齊去做。」

對於辭演處男電影，Ian 回應說：「呢個係一個好重大嘅決定，一直以來都好想參與電影嘅演出，亦都好多謝電影公司俾機會我參與呢部戲，其實好緊張，辭演係八月做出嘅決定，嗰陣時我認為我要揣摩呢個角色，我要完全好投入去拍攝，有好專業嘅狀態去演出，我當時認為自己未做到。」