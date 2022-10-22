阿Mo 摘除造口喉管紓緩疼痛　李父關注調查進度：又一個月過去了

MIRROR 紅館演唱會事故 至今兩個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院神經外科病房留醫，情況穩定。阿Mo爸爸李盛林牧師今晚向教友發出第13封代禱信，信中指阿Mo終於摘除造口喉管，雖然在等候摘除期間曾發燒，但仍可用造口喉管抽痰：「造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時舒緩。原有的傷口應該可以一星期左右癒合，盼能按進度漸漸復原。期間的飲食須更為小心。」

阿Mo爸爸李盛林牧師今晚向教友發出第13封代禱信，信中指阿Mo終於摘除造口喉管。

另一個喜訊是阿Mo的吞嚥反射神經能完全康復：「這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。」李父又指阿Mo繼續中西治療：「起碼有五至六項結合的治療仍每天密集進行，盼這些結合治療能幫助啟言的復康進度。」李父希望大家繼續為阿Mo的感官神經和活動神經重生醒覺禱告。

李父指阿Mo的吞嚥反射神經能完全康復：「這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。」

信中指李父已開始投入有限度工作，但政府的「跨部門工作小組」仍未公布調查結果：「又一個月過去了，耳中仍好像聽著『已到最後階段，到尾聲了』，但仍是…」李父憶述最近一次探望兒子，不禁流淚：「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛。最近一次的探訪，走到牀邊，看到啟言正睡著，看著他的時候，眼淚不期然地流下來。祈願神醫治我們的身心靈。」

信中指李父已開始投入有限度工作，但政府的跨部門工作小組仍未公布調查結果：「又一個月過去了。」

李父憶述最近一次探望兒子，不禁流淚：「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛。」

李父代禱信13 全文：

*感恩：*

1. *「 Stillhouse 的祝福」*

我們曾兩次到訪Stillhouse。整個祝福活動看到有過萬人扶老攜幼，甚至排上了個多小時，為的是對啟言送上祝福。曾在門口被有心人送上一兩句打氣和慰問支持，我們的眼淚禁不住地湧出來。

2. *「感謝愛心醫護」*

在啟言生日當晚，給他送來一個精緻美麗的細小生日蛋糕鼓勵，他更深深表示每天24 小時同行的感謝。

3. *「摘除造口喉管」*

等待了四天，造口喉管終於在身體狀況回復平穩後會摘除，之前那種疼痛可暫時舒緩。（感謝神，在等候摘除期間曾發燒，仍可用這造口喉管抽痰）

*代禱：*

*「我 (主耶穌）的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書 12:9）*

*（一）啟言最新情況*

1. *「 摘除造口喉管後的適應」*

原有的傷口應該可以一星期左右癒合，盼能按進度漸漸復原。期間的飲食須更為小心。

2. *「吞嚥反射神經能完全康復」*

這有助於他在進食上有不同質地的嘗試。

3. *「繼續中西治療的果效」*

起碼有五至六項結合的治療仍每天密集進行，盼這些結合治療能幫助啟言的復康進度。

4. *「神經訊號的傳遞」*

請繼續為啟言的感官神經和活動神經的重生醒覺禱告。·

*（二）Mo 爸媽*

1. *「一人傷病，一個家庭都傷痛，一個家族都傷痛」*

最近一次的探訪，走到床邊，看到啟言正睡著，看著他的時候，眼淚不期然地流下來。祈願神醫治我們的身心靈。

2. *「Mo 爸已開始投入有限度的工作」*

以前認識的朋友或學生第一眼都不能認出Mo爸來，隨著便說：嘩，你瘦了那麼多！（當然，頭髮剷去了也有這觀感吧！）

3* 政府「跨部門工作小組」*

又一個月過去了，耳中仍好像聽著「已到最後階段，到尾聲了」，但仍是。。。