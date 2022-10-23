陳瀅Deep V慶祝33歲生日　緋聞男友周嘉洛唔見人 竟由「靚仔老公」陪畫畫 

陳瀅 因主演《美麗戰場》人氣急升，緋聞多多的她昨日33歲生日，不少圈中好友輪流陪她慶生，她身穿紅色Deep V晚裝裙和JW、王敏奕等開生日Party，大晒事業線；又與JW、朱敏瀚等去畫畫，不過《痞子殿下》四小強組合獨欠緋聞男友周嘉洛，反而「靚仔老公」竟然在場，他就是緋聞男友羅天宇。

陳瀅因主演《美麗戰場》人氣急升，緋聞多多的她昨日33歲生日，不少圈中好友輪流陪她慶生。

她身穿紅色Deep V晚裝裙和JW、王敏奕等開生日Party，大晒事業線。

陳瀅和羅天宇於2017年因拍攝《跳躍生命線》而認識，翌年羅天宇和湯洛雯分手，即和陳瀅傳出緋聞。陳瀅早前受訪時，曾公開表示選擇老公會揀羅天宇，加上今次兩人一起畫畫，又同樣畫狗仔，令兩人緋聞再度被翻炒。

陳瀅與JW、朱敏瀚等去畫畫，不過《痞子殿下》四小強組合獨欠緋聞男友周嘉洛，反而「靚仔老公」竟然在場，他就是緋聞男友羅天宇。

陳瀅早前受訪時，曾公開表示選擇老公會揀羅天宇，加上今次兩人一起畫畫，又同樣畫狗仔，令兩人緋聞再度被翻炒。