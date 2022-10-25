好學生不如好老師　幫助孩子愉快學習

多元教育的年代，家長都希望子女可以學習不同的新事物，參加各式各樣的興趣班，既是有益身心的課餘活動，亦可以讓他們可以從中培養興趣、建立自信亦能擴闊社交圈子。不過，如果遇上不適合的，又或是未能照顧到所有學生感受的導師和教練，孩子未能愉快享受上堂的過程，家長見到子女受委屈亦會感到十分心痛。

8歲的軒仔從小就喜歡運動，有次和爸爸一起睇電視排球賽，就嚷著要學排球，媽媽上網找到了一個口碑不錯的排球訓練中心，於是就報名讓軒仔參加。最初軒仔每次下課都會滔滔不絕和父母分享，他亦很開心結識了新朋友。媽媽只要抽到時間都會親身去觀課，初時覺得真的不錯，隨著由排球初班升至中班，媽媽漸漸發現軒仔在排球班內是被導師忽略的其中一個。

軒仔好努力練習，他很想試試做升球手位置，但導師卻一直沒有安排他當升球手。軒仔媽媽說：「軒仔表面看來不太在乎，因他和其他隊友相處很開心，年紀小小的他認為每星期可以上排球課就夠，但我見到他常被投閒置散當然不是味兒。」

為了這件事，軒仔媽媽曾向排球中心反映，但卻反被中心主管說她沒有尊重教練，而她和媽媽Group朋友閒談，大部分人意見都說「那位教練很出名的，孩子回來又沒有哭哭啼啼，還是算了吧！」 愉快學習對於孩子的成長十分重要，尤其興趣班，為孩子挑選合適的中心和導師，其中一個條件是要明白學生和導師的關係是相向的。即使是名師也不代表合適自己的孩子，所以家長可以的話應多抽時間觀課，既是行動上支持孩子，亦可以看看子女是否適合該中心的教學方法，即使是出名的中心，每位導師的做法亦有不同，每個學生所追求和能力都不一樣，像軒仔的個案，作為家長是有責任為子女發聲，讓孩子可以得到更理想學習空間發展興趣。