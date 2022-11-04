煮到埋嚟｜黃金格仔玉子燒食譜 5樣簡單材料就整到

終於等到日本開關，人人都衝住「回鄉」去旅行，IG 上看到朋友一張張的魚生壽司、居酒屋美食相片也不禁口水直流，今集《煮到埋嚟》一於教大家炮製經典日本家常料理的玉子燒，用簡單材料製作出日本的味道，內餡還可以加入午餐肉和蟹柳，令口感更豐富。常說簡單菜式才最難煮得好，像玉子燒最考功夫一定是翻卷的時候，一不小心便會弄穿蛋皮，最好用匙羹和矽膠鑊鏟一起輔助；另外電磁爐的火力比起明火較平均，也容易煎出熟度一致的玉子燒。

材料：

雞蛋 3隻

午餐肉 1片

蟹柳 2條

味醂 1大匙

鹽 適量

油 適量

做法：

1｜將午餐肉和蟹柳切成長條

2｜碗中打入3隻蛋，以味醂和鹽調味

3｜用篩網過濾

4｜鍋中加少許油，倒入1/3蛋漿

5｜以中火煎至半熟，放入午餐肉和蟹柳並捲起來

6｜倒入其餘蛋漿，慢慢摺疊成蛋卷

相關文章：

煮到埋嚟｜「芝」味 Pizza 氣炸鍋食譜 8分鐘快速完成

煮到埋嚟｜零失手芝士脆皮飯糰！做法超簡單剩飯食譜

煮到埋嚟｜ 南瓜蛋撻仔 食譜 自家製健康小食＋5種材料就搞掂

煮到埋嚟｜超鮮甜海鮮 勝瓜湯 零失敗簡易食譜

煮到埋嚟｜升級版金黃蛋三文治 5分鐘整好超簡易食譜

煮到埋嚟｜新手必學惹味 雞肉串燒 食譜！簡單5個步驟＋氣炸鍋就整到

煮到埋嚟｜ 超簡單雞胸烤時蔬氣炸鍋食譜 減肥都可以食餐好