林志穎車禍後首駕畫面瘋傳　雙頰凹陷身形暴瘦

台灣男神林志穎今年7月在桃園市中正北路發生嚴重車禍，幸好有市民及時將他救出車外，保住一命，之後他在醫院留醫個多月，現時已返家休養，不過他的肌肉因車禍流失約10公斤。近日網上瘋傳一條林志穎揸車短片，疑似是他車禍後首度駕駛，片中他戴着黑超專心揸車，其間還高舉手指公，似乎想表達自己康復狀態不錯！

台灣男神林志穎今年7月在桃園市中正北路發生嚴重車禍，幸好有市民及時將他救出車外，保住一命。

近日網上瘋傳一條林志穎揸車短片，疑似是他車禍後首度駕駛。（網上圖片）

不過片中林志穎雙頰凹陷，身形暴瘦，樣子憔悴。（網上圖片）

不過片中林志穎雙頰凹陷，身形暴瘦，樣子憔悴，對於林志穎揸車一事，他的經紀公司低調不回應。另外，有傳多個品牌向林志穎招手，希望搶到他復出頭炮，亦有多個內地真人騷節目跟他洽談，指他計劃在2023年復出。

林志穎本月15日現身慶生，可見他瘦了不少。