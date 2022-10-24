《季前賽》今晚首播！金鐘麥當勞旗艦店化身《季前賽》主題 姜濤＋Ian巨型打卡牆/1:1人型紙板

ViuTV原創劇「麥當勞新世代Big Mac呈獻《 季前賽 》」將於今晚（10月24日）首播， 麥當勞位於金鐘海富中心的旗艦主題店亦由即日起化身為《季前賽》期間限定主題店，讓粉絲欣賞精彩劇集之餘， 更能親身體驗今次籃球熱潮！

由即日起，金鐘海富中心麥當勞已化身為《季前賽》期間限定主題店，屆時餐廳會展出各款劇集宣傳品，包括餐廳入口的巨型劇照海報，餐廳內更設有打卡牆和掛滿大型肖像的Banner，除了兩位主角姜濤及陳卓賢（Ian）以外，亦有一眾劇集演員包括呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）的肖像可以讓粉絲們瘋狂集郵！餐廳內的派對房間更會化身Locker Room，讓顧客近距離與兩位「籃」神一同分享巨無霸和脆雞巨無霸等麥當勞美食，帶來視覺與味覺的雙重享受。

金鐘海富中心麥當勞化身為《季前賽》期間限定主題店

Ian打卡牆

姜濤和Ian打卡牆

餐廳內掛上姜濤和Ian的肖像旗海

姜濤及Ian打卡牆

其他角色打卡位

餐廳內部亦掛上《季前賽》演員的個人肖像Banner，除了姜濤和Ian兩位主角外，亦有呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）等一眾劇集演員，各位粉絲可以輪流打卡。

同時，餐廳更增設「籃球場」及展示新世代Big Mac 籃球，務求讓各位粉絲猶如置身《季前爭霸》的拍攝場景，場內設有姜濤和Ian的1：1人形紙板公仔，讓姜糖和Hellosss們有機會與兩位「籃壇巨星」的偶像公仔合照！

旗艦主題餐廳會設置籃球場，並展出姜濤和Ian的1：1人形紙板公仔。

新世代Big Mac籃球

除此之外，麥當勞再度獨家呈獻 《季前爭霸》的絕密番外篇，絕密花絮即日於香港麥當勞YouTube頻道搶先曝光，讓大家可以見到「姜三歲」和「陳三歲」在麥當勞旗艦主題餐廳的籃球場内上映「哥與弟鬥餐飽」番外篇：https://bit.ly/3TTziIV。

麥當勞《季前賽》旗艦主題餐廳

時間：0600-0000（平日）、0600-2300（周六、日及公眾假期）

拍攝區開放日期：即日起至11月13日

拍攝區開放時間：1100-2200

地址：金鐘夏慤道18號海富中心地下1-41號舖A部份