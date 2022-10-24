譚仔三哥米線早餐增至18間分店 全新餐單沙嗲牛麵/櫻花蝦薄罉/雙拼多士
平時吃早餐，第一時間想到的是茶餐廳或快餐店，不過譚仔三哥米線由即日起，供應「三哥早餐」的門市增至全港18間分店，讓大家可以更輕易品嚐到豐富的早餐。同時更推出5款為全新餐單，當中包括「三哥世一沙嗲牛出前一丁餐」、 「知我孖料啦米線早餐」、「一日之計在於晨早嘆全餐」、「雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐」和「蒜啦！雙拼吐司餐」。由即日起至10月31日，於指定早餐分店憑任何消費即可獲贈「早餐減$3」優惠券；由10月30日起一連4個週日，於指定早餐分店（包括：上環338 Apartment、中環威靈頓街、柴灣新翠商場、又一城、藍田德田廣場、觀塘電訊一代廣場、九龍灣得寶花園、新蒲崗康強街、白田商場、南昌薈、元朗西菁街、天水圍T Town、天水圍天瑞、粉嶺中心、大窩口商場、葵涌石籬商場、大圍顯俓商場和將軍澳都會駅）推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠，絕對是打工仔糧尾恩物。
晨早快閃$20早餐試食價：
10月30日 – A餐三哥世一沙嗲牛出前一丁餐
11月6日 – D餐雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐
11月13日 – E餐蒜啦！雙拼吐司餐
11月20日 – B餐知我孖料啦米線餐