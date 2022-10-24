譚仔三哥米線早餐增至18間分店 全新餐單沙嗲牛麵/櫻花蝦薄罉/雙拼多士

平時吃早餐，第一時間想到的是茶餐廳或快餐店，不過譚仔三哥米線由即日起，供應「三哥早餐」的門市增至全港18間分店，讓大家可以更輕易品嚐到豐富的早餐。同時更推出5款為全新餐單，當中包括「三哥世一沙嗲牛出前一丁餐」、 「知我孖料啦米線早餐」、「一日之計在於晨早嘆全餐」、「雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐」和「蒜啦！雙拼吐司餐」。由即日起至10月31日，於指定早餐分店憑任何消費即可獲贈「早餐減$3」優惠券；由10月30日起一連4個週日，於指定早餐分店（包括：上環338 Apartment、中環威靈頓街、柴灣新翠商場、又一城、藍田德田廣場、觀塘電訊一代廣場、九龍灣得寶花園、新蒲崗康強街、白田商場、南昌薈、元朗西菁街、天水圍T Town、天水圍天瑞、粉嶺中心、大窩口商場、葵涌石籬商場、大圍顯俓商場和將軍澳都會駅）推出「晨早快閃$20早餐試食價」優惠，絕對是打工仔糧尾恩物。

晨早快閃$20早餐試食價：

10月30日 – A餐三哥世一沙嗲牛出前一丁餐

11月6日 – D餐雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐

11月13日 – E餐蒜啦！雙拼吐司餐

11月20日 – B餐知我孖料啦米線餐

三哥世一沙嗲牛出前一丁餐（$37）：配 牛肉/ 豬肉/ 雞肉/ 豬膶/ 火腿/ 紅腸/餐肉/ 生菜/ 炒蛋(細)/ 煎蛋 [再選1餸]

配熱飲 +$3加配 牛油多士

知我孖料啦米線早餐（$35）：牛肉/ 豬肉/ 雞肉/ 豬膶/ 火腿/ 紅腸/餐肉/ 生菜/ 炒蛋(細)/ 煎蛋 [選2餸]

麵底：清湯米線/ 米粉 [選1款]

+$1轉配 麻辣湯/ 酸辣湯/ 煳辣湯

+$2轉配 番茄湯

配 熱飲

+$3加配 牛油多士

一日之計在於晨早嘆全餐（$35）：牛油方包

配 紅腸 /火腿 /餐肉 [選1款]

配 咸牛肉炒蛋/ 煎雙蛋/ 炒滑蛋 [選1款]

配 時菜火腿清湯米線/ 米粉 (細)

配 熱飲

雙拼櫻花蝦哈哈薄罉餐（$28）：即煎櫻花蝦薄罉

配 紅腸/ 火腿/ 餐肉/ 煎蛋 [選2款]

配 醬油汁/ 韓式辣醬

配 熱飲

+$3加配 牛油多士

+$7加配 時菜火腿清湯米線 (細)