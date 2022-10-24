67歲蘇施黃自爆患大腸癌第三期　下月做化療：保持心境開朗

67歲前商台主持蘇施黃曾於2005年患上乳癌，康復後如常工作，近年在YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」分享飲食見聞，上週四 （20日）她拍片親揭患上大腸癌第三期。片中蘇施黃身處醫院，她透露因為屙血，上月26日入院檢查，證實患癌後隨即接受手術：「星期三切割咗腸，大腸轉角位切咗15cm，嗰度有個腫瘤，側邊攞咗25粒淋巴，其中3個位有感染，醫生話穩陣啲，做完手術後再檢查，睇吓有冇走去身體其他地方，骨或胸邊度。」幸好最後沒有擴散。

67歲前商台主持蘇施黃曾於2005年患上乳癌，康復後如常工作。

蘇施黃上週四拍片親揭患上大腸癌第三期，片中蘇施黃身處醫院。

蘇施黃透露做完手術後住院8日：「做完手術嗰日瘟瘟沌沌，但精神，吊咗兩日鹽水，第三日要求唔要吊鹽水，我好鍾意食嘢，拔晒啲尿喉鹽水喉進食。」她說全靠食物保持心境開朗：「開心到不得了，一個人當你食嘢覺得自己病就好病，但當你覺得同Normal人一樣就Normal，我開咗刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，臉色非常之好，最緊要心境開朗，全靠食物。所以要感謝港怡醫院，全香港講食物最好嘅醫院。」她透露下月做化療：「我而家仲有大考驗，因為仲要做化療，唔緊要，#化療完又擦過，我啲朋友話化療前先吃為敬，化療後再吃為敬。」

蘇施黃證實患癌後隨即接受手術，幸好沒有擴散。

她說全靠食物保持心境開朗：「我開咗刀，咁大個症，仍然笑口噬噬，臉色非常之好，最緊要心境開朗，全靠食物。」