乳癌治療損害生育能力？　拆解年輕患者的迷思

現今醫學昌明，乳癌只要能及早發現，0至1期患者的五年存活率達98%，而所有乳癌平均存活率則可達8成以上。然而，年輕的女性乳癌患者所關注的問題還有：乳癌治療會損害生育能力嗎？

本地女性乳癌患者的平均年齡是56歲，惟香港癌症資料統計中心最新數據顯示，25至39歲的女性乳癌患者也佔總發病個案6.38%。她們正值在適齡生育的階段發病，當中不少人希望康復後仍可生兒育女，因此十分關注治療對生育及授乳的影響。

其實一般乳房手術，例如全乳、局部乳房切除、或乳房保留重建手術，均不會影響生育能力，再者局部切除後仍可成功授乳，甚至有個案是接受全乳切除後，可用另一邊乳房給嬰兒餵哺足量的母乳。反而可能會影響生育的，是手術後所需要的化療及荷爾蒙藥物治療。這兩種治療配合手術時，雖能減低復發風險，但同時卻可損害卵巢功能，而當這兩種治療長達5年或以上，更容易令患者錯過生育黃金期。

因此，年輕患者宜在展開治療前與主診醫生溝通，告之自己的生育意願，以便早作準備，並讓醫生制定適切的治療方案，包括根據其身體情況及需要，安排在治療前預先冷凍卵子或冷凍胚胎，以便在康復後，身體調養好之後，再進行人工授精植入胚胎。另外，有需要時，亦可為患者於化療或電療前打收經針保護卵巢，或甚至安排冷凍卵巢組織，盡量減低對卵巢的不良影響。

另一方面，部份年輕女患者亦會擔心冷凍卵子或胚胎程序會影響乳癌的治療進程，又或可能導致日後更易復發。猶幸，醫學雜誌《JAMA腫瘤學》於今年8月25日刊登的一項新研究，給了她們答案。該研究數據顯示，確診乳癌的女性，接受保存生育能力療程是不會提升日後復發率或死亡率，這對年輕女患者來說，無疑是一大鼓舞。

此外，現時在本港，乳癌患者如需要進行取卵程序，也不會影響到相關的乳房手術或化療時間；至於注射排卵針時，亦可配合某類減低女性荷爾蒙的乳癌藥物，以避免刺激癌細胞增長。

趁著10月是乳癌關注月，溫提各位女士，須定期自我檢查乳房，一旦有懷疑的異樣，建議及早求醫找出病因。