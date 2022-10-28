經濟美白霜　外用中藥去斑去黃

香港的秋冬，陽光依然猛烈。歲月不饒人，年長了，在強烈的陽光下暴露的日子久了，面部的皮膚就會變得又厚又黃，而且會出現黃褐斑、雀斑、老人斑等，皮膚細胞的自行更新功能也會隨著年齡增長而變得緩慢。由這時開始，表皮的死細胞就很難脫落和磨掉，反而留在面上，漸漸堆積，令面部皮膚變得非常粗糙，沒有血色和光澤。

不少活血去瘀的中藥，都能令血液加速循環，使新陳代謝加強。不過，一般活血化瘀中藥都是內服的。外用活血化瘀藥，一般是為了碰傷、撞傷等去瘀止痛，例如雲南白藥。另一方面，活血化瘀藥也需視個人體質而使用。

驟眼看來，活血去瘀的中藥美白皮膚好像毫不相關，實則大有關連。為了每個人的不同體質都可以安全使用活血化瘀藥來去黃、去斑，我的經驗就是外用於面部皮膚上。將活血去瘀的中藥製成膏狀，每天塗在面上，可令面部表皮細胞血液循環改善，加速表皮細胞更新，每天塗藥到面部，馬到功成，又不影響身體，一舉兩得。

一般能去斑去黃的中藥有：川芎、乳香、白芷、白芨、白附子、白朮，可選擇性使用。除了乳香外，其餘藥材都不貴，比起買一瓶現成的美白霜肯定經濟得多，而且是純中藥成份，不怕買了一些加入水銀來漂白皮膚的產品。如果你能夠堅持長期地用，你的面部皮膚可以保持白皙和紅潤，而且可預防老人斑過早出現。