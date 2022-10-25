新巴、城巴萬聖節特別班次 ＄198全日票坐鬼巴士＋食「醉」後晚餐

10月31日是一年一度萬聖節 ，除了到蘭桂坊和主題樂園感受氣氛外，新巴及城巴均推出一個叫宜靈疑異的開篷巴士夜遊特別活動，乘客可以於指定日子乘搭H1W探靈路線，穿梭旺角、尖東、跑馬地、中環、上環、灣仔等鬼地方，沿途還有廣播跟大家講鬼故，用另一個角度認識香港歷史。夜遊活動分成兩個全日套票（$198），大家可以自選巴士全日票加山頂 GO Museum成人入場門票一張，又或者到指定餐廳品嚐「醉」後晚餐一份。（查詢：https://bit.ly/3D7QMdy）

顧客可於2022年11月30日或之前憑入場門票免費參觀GO Museum一次，10月31日前入場可體驗萬聖節主題活動。

顧客可於2022年11月6日或之前(11月4日除外)，到指定餐廳換領晚餐一份。

詳細資訊：

GO Museum

開放時間：星期一至四：11:00 – 18:30 (最後入場時間 18:00)、星期五、六、日及公眾假期: 11:00 – 20:00 (最後入場時間 19:30)

地址：山頂廣場L2 201

餐廳(一)：門角

晚餐：雞拼盤-醉雞翼, 炸雞翼尖, 炸雞軟骨 + German Beer(500ml)一杯或汽水一杯 (於現埸加$50可以升級LUNAQUA飲品)

地址：旺角山東街88號地舖

訂座電話：2911 4662

餐廳(二)：月‧火鳳燒鳥

晚餐：燒物五味 – 五花肉, 雞頸, 雞翼, 雞胸軟骨, 雞肉+ Sapporo (250ml)一杯或汽水一杯 (於現埸加$50可以升級LUNAQUA飲品)

地址：旺角白布街2-24號藝興大廈9號舖地下

訂座電話：2458 2378

餐廳(三)：De Luna Tapas Bar & Restaurant

晚餐：焗生蠔小食拼盤 – 焗蠔 x 2, 香茅雞中翼 x 2, 琵琶蝦 x 2, 甜番薯條, 煙燻豬肉腸 x 1 + Sapporo(400ml) /Estrella(500ml) /German Beer(500ml) /House Wine /Fruity Earl Grey一杯或汽水一杯 (於現埸加$50可以升級LUNAQUA飲品)

地址：旺角黑布街17號地舖

訂座電話：2869 6099

餐廳(四)：掌門精釀啤酒

晚餐A：台式鹽酥雞 + 麻辣豬耳 + 手工啤酒一杯 330ml 或一杯無酒精飲品

晚餐B：手工啤酒一杯 330ml 或一杯無酒精飲品+豬扒包一個+薯條

地址：旺角染布房街12-14號依利大廈地下A號舖

訂座電話：6091 4848

萬聖節限定路線H1W開出時間表：

中環(天星碼頭)開

10月29及30日：2100、2200

10月28及31日：2000、2100、2200

旺角(染布房街)開

10月29及30日：2130、2230

10月28及31日：2030、2130、2230