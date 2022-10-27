《季前賽》爆笑豆奶情緣  姜糖大讚偶像講日文有驚喜：日本風姜濤好靚仔

由姜濤、Ian （陳卓賢）、Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）、張繼聰、肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）等主演的《季前賽》，昨晚第三集講述葛綽瑤（Yoyo）飾演的何瑪莉（河馬），為了接近姜濤飾演的高家孝，除了到阿孝工作的快餐店舉行一人生日會，又幻想出一段豆奶情緣。Yoyo身穿日本校服食沙律，之後飾演暴走族的何洛瑤（Sica）和許寶恆（Alice）突然出現欺負她，幸好學長阿孝出現，要求兩人放開河馬，英雄救美，最後阿孝還送了一盒豆奶給河馬。

《季前賽》昨晚講述葛綽瑤飾演的河馬，為了接近姜濤飾演的高家孝，到阿孝工作的快餐店舉行一人生日會。

河馬又幻想出一段豆奶情緣。

Yoyo身穿日本校服食沙律，之後飾演暴走族的Sica和Alice突然出現欺負她。

這一幕眾演員都要着日本服和講日文，網友大讚劇情爆笑，大家講日文令人驚喜！當中姜濤着日本校服超靚仔，講日文亦出奇好聽，難怪姜糖紛紛大讚：「姜Man直頭型到無朋友！」、「電暈咗！」、「我諗呢一幕好多姜糖都會喺屋企狂嗌出嚟！我噚晚都忍唔住！」、「日本風姜濤好靚仔！」、「姜濤講日文好好聽！」、「呢段真心正！個個講日文勁有驚喜！」

幸好學長阿孝出現。

阿孝出現，要求兩人放開河馬，英雄救美。

最後阿孝還送了一盒豆奶給河馬。

《作品的說話》入圍《亞洲電視大獎》最佳MV

除了主演的《季前賽》外，姜濤執導和主唱嘅歌曲MV《作品的說話》，近日獲新加坡第27屆《亞洲電視大獎》提名最佳MV（Best Music Video)，可喜可賀！