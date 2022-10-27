漢陽為韓國特產專門店開幕任司儀  古明華久未露面現身撐場

漢陽 日前出席一家由韓國公司主辦的韓國地方政府特產專門店開幕儀式，因為漢陽公司與他們為合作夥伴，直接和韓國兩地接軌直播購物，及安排KOL與藝人等，所以在活動上他亦充當司儀。專門店以韓國8個主要行政區內特色產品，或當地政府中小企業的推介產品引入給香港朋友。

漢陽日前為一家由韓國公司主辦的韓國地方政府特產專門店開幕任司儀，獲張崇德支持。

在內地工作久未露面的古明華罕有現身，他過幾日又回國內。

黎燕珊及新人曾文心

當日漢陽獲一班好友支持，有最近合作無間的黎燕珊及新人曾文心、范振鋒、李思欣兩夫妻，亦有在內地工作久未露面，過幾日又回國內的古明華。另外還有忙於抖音及音樂教育的張崇德、因疫情稍緩於11月初再次舉辦大型國際拳賽的葉文龍師傅、最近開始進軍飲食界的陳蕊蕊，以及剛剛與女歌手鍾雨璇合作開完演唱會的新晉樂隊 All for one等均到場支持，非常熱鬧。

范振鋒、李思欣夫婦

陳蕊蕊

新晉樂隊 All for one