富麗敦海洋公園酒店必住5大賣點！全海景房/無邊際泳池/新開自助餐

落戶在水上樂園旁邊的 富麗敦海洋公園酒店 今年 7 月才開幕，定位為臨海奢華度假酒店，由房間、餐廳、走廊至無邊際泳池，全以落地大玻璃設計，最煞食是可以無遮無擋面對南中國海，望出去沒有具壓迫感的高樓大廈，只有小島和連綿山脈，保留了城中少有的海邊度假感，讓大家隨時隨地對住一片蔚藍好好放鬆、放空。今次讓我帶大家走入這間香港首間富麗敦酒店，一次過看看 5 大賣點！

富麗敦海洋公園酒店賣點 01｜全海景房

比起其他海景酒店，富麗敦海洋公園酒店最吸引是 425 間客房套房全部均坐擁無敵海景，住在東翼有深灣避風塘靚景，西翼則可眺望旁邊的海洋公園和水上樂園，景觀一流。房內還找到《海洋及陸地的動物朋友》插圖圖書，由已故「香港海洋保育之父」莫雅頓教授手繪記錄 40 種香港和世界各地生物，套房更有種子鉛筆和「活化珊瑚行動」杯墊紀念品，房內每個細節都與海洋生態有關。為了支持環保，酒店房不只選用可 refill 的法國名牌 Balmain 衛浴用品，還以玻璃水樽代替樽裝水，而且每層設有添水機，方便中大家隨時行出房也能加水。值得一提，若大家入住期間會去旁邊的水上樂園，酒店貼心地在房內放置綠色防水袋供大家使用，打開衣櫃便能找到。

富麗敦海洋公園酒店賣點 02｜海天一色無邊際泳池

香港不少酒店都設有無邊際泳池，不過富麗敦海洋公園酒店單以海天一色的靚 view 泳池已能取勝。泳池長達 60 米，旁邊還有 2 個按摩池，望出去就是南中國海，好天氣的話能賞到海天一色的美景，景色極美，難怪個個都在池邊影相打卡。一家大細前來的話，小朋友還可以在旁邊的兒童嬉水池，大玩滑水梯及玩水設施，盡情玩水放電。

富麗敦海洋公園酒店賣點 03｜自助餐新貴—星耀廳

香港人向來愛吃自助餐，酒店的自助餐廳星耀廳近月亦正式開幕，以環球美食為主題，先講大家最關心的海鮮，有長腳蟹、麵包蟹、小龍蝦、老虎蝦等，如果星期五、六、日前來還可以任食龍蝦！而這裏的薄餅一定是重點推介，全因場內特別設有 Pizza 烤爐，現場新鮮焗製意式瑪格麗特薄餅，餅底香脆，而且番茄味濃！旁邊還有即製手工意粉，有螺絲粉、蝴蝶粉、長通粉等。當然不少得燒烤區，虎蝦、牛扒、鱸魚都是現場即烤。 熱盤選擇甚多，由蠔皇花菇扣鵝掌、炸白花蝦球、羊腩煲、燒味至燉湯都有，喜歡熱食的朋友都唔憂沒選擇。

星耀廳近日還推出星期三限定的豪華海鮮主題自助餐，供應近鮮空運到港的可持續發展加拿大龍蝦、鮮甜蟹腳、秘魯醃海鮮和一系列精選刺身，同場還有招牌菜式如帶子龍蝦伴菠菜及蘿蔔蓉、鮑魚花膠燉湯，以及各款現烤美食，同樣吸引。

星耀廳

地點：1 樓

營業時間：自助早餐（需提前訂座）—

首輪：每天上午 7 時至 8 時 15 分

次輪：每天上午 8 時 15 分至 9 時 15 分

尾輪：每天上午 9 時 30 分至 10 時 30 分

自助午餐 — 星期四至日及公眾假期 下午 12 時至下午 2 時 30 分

自助晚餐 — 星期一、二及四晚上 6 時至 9 時 30 分

價錢：

自助午餐 — 成人每位港幣 548 元起；兒童每位港幣 274 元起

自助晚餐 — 成人每位港幣 688 元起；兒童每位港幣 344 元起

周三海鮮盛宴

日期：即日起至 2022年11月30日

營業時間：逢星期三晚上 6 時至 9 時 30 分

價錢：成人每位港幣 788 元起；兒童（3至11歲）每位港幣 394 元起

富麗敦海洋公園酒店賣點 04｜女士最愛下午茶

酒店大堂旁邊就是星耀廊，主打各款輕食，必試 9 月才開始供應的下午茶，共有 10款鹹甜點，如蜜糖煙燻火腿、煙三文魚小班戟、黑朱古力餅乾蛋糕、英式鬆餅等，酒店有時還會額外送贈雲石蛋糕或咕咕霍夫蛋糕，與朋友歎下午茶又多個選擇。

富麗敦海洋公園酒店賣點 05｜米芝蓮星級總廚主理中菜廳

酒店中菜廳「玉」由米芝蓮星級總廚賴正成師傅主理，主打精緻粵菜。必試艇家魚湯，用上從香港仔魚巿場入手的 6 斤新鮮大頭魚，熬煮 3小時而成，湯頭奶白香濃，加上東星斑、南澳帶子和花膠，非常鮮味。師傅教路，湯中加入蔥花還可提鮮。鮮蟹肉焗釀蟹蓋則以 2 兩花蟹肉、洋蔥、車打芝士釀製，最回味是啖啖蟹肉絲，很足料！肉骨茶小籠包也是招牌，用香港家豬製作內餡，皮夠薄，吃起來都帶肉骨茶的藥材香，值得一試。

富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑 3 號

電話：2166 7388