美麗戰場 〡大結局被鬧爛尾  葉念琛仲話考慮拍續集   網民怒吼：唔好嘥人時間啦

由葉念琛監製、編劇和導演的台慶劇《美麗戰場》播出以來，話題多多，昨晚劇集播出大結局，最後一幕返回2022 年香港小姐選舉，陳瀅飾演的鍾家寶突然接到失蹤前夫方力申的來電，但衝出門口發現是之前走佬去台灣的異父異母妹妹「反骨琪」，蔣家旻說了句：「家姐，好耐冇見，你咁急趕去邊！」之後全劇完，令人𢱑爆頭！網民嬲爆湧到無綫和葉念琛的社交平台大鬧﹕「 個結局剪到咁真係嬲咗😡」、「真心係一個垃圾結局！」、「結局？我睇咗啲乜！」、「浪費咗我19集時間！」網上群情洶湧，懷疑這個安排是為續集埋伏線，對此葉念琛回應：「今晚我哋成班演員一齊睇結局，大家都話好想拍續集，咁我都見到今晚反應比我預期中誇張，我會考慮吓拍續集。」

由葉念琛監製、編劇和導演的台慶劇《美麗戰場》播出以來，話題多多。

大結局，最後一幕返回2022 年香港小姐選舉，陳瀅飾演的鍾家寶突然接到失蹤前夫方力申的來電。

鍾家寶立即衝出門口。

對於網民不接受這個Open Ending，葉念琛笑謂：「其實以前好多經典劇都係開放式結局，唔少大家到依家都仲會念念不忘。我覺得追劇最開心，係追得過癮之餘，仲有種對結局好上心嘅感覺，一睇完就好想同人分享，鍾意又好、唔鍾意都好，總之引起到討論嘅氛圍，就係我想大家有嘅感覺。今晚都好多人去我個Page 度留言，想搵我出嚟講清楚。」

家寶發現是之前走佬去台灣的異父異母妹妹「反骨琪」，蔣家旻說了句：「家姐，好耐冇見，你咁急趕去邊！」

之後全劇完，令人𢱑爆頭！

網民嬲爆！

談到結局中多個懸念，包括振宇（方力申飾）生死、唐昕（朱晨麗飾）最終和誰講電話、琪琪叫家姐有甚麼居心等，葉念琛故作神秘謂：「如果真係開拍續集，一定會有答案。」但很多網民不贊成開續集：「仲拍第二集？唔好嘥人時間啦！」、「就算你想拍2都起碼第一部唔好爛尾，唔好懶高深啦，觀眾唔受阿！」、「連一個整體結局都無，就話係open ending，真係笑死！」、「希望TVB體恤一下觀眾感受，唔好再拍續集 🙏🏻」

談到結局中多個懸念，包括振宇（方力申飾）生死未卜。

朱晨麗搭上姜大衛令人愕然！

朱晨麗和誰通電話？