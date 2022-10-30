草蜢演唱會尾場失聲急入院打針  蔡一傑激動落淚：好驚唱唔到

草蜢 一連四場紅館《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》昨晚尾場，圈中不少友好前來支持，包括軟硬天師兩位靈魂人物林海峰及葛民輝，原來十年前的今天，草蜢和軟硬在紅館合體舉行《草蜢森巴大戰軟硬Fan演唱會》，對他們來說，這個晚上特別有紀念價值。此外，前來紅館捧場的星級觀眾還有曾志偉、谷德昭、伍詠薇、林德信、關心妍、鮑起靜、方平、江美儀、DJ小儀、陳淑芬等。

草蜢一連四場紅館《RE：GRASSHOPPER 草蜢演唱會2022》昨晚尾場。

圈中不少友好前來支持，包括軟硬天師兩位靈魂人物林海峰及葛民輝。

谷德昭

來到尾場，草蜢出盡百二分力氣載歌載舞，現場觀眾的尖叫聲震懾紅館每一個角落，超過一百分鐘的連場勁歌熱舞，三子依然愈唱愈起勁，每每響起經典金曲的前奏，觀眾總會報以熱烈掌聲，尤其是蔡一傑獨唱《失樂園》時，萬人紅館大合唱，場面叫人感動。

來到尾場，草蜢出盡百二分力氣載歌載舞。

超過一百分鐘的連場勁歌熱舞，三子依然愈唱愈起勁。

蔡一傑獨唱《失樂園》時，萬人紅館大合唱，場面叫人感動。

期後草蜢在台上感謝整個演唱會幕後團隊付出期間，蔡一智有感而發說：「我哋仲要多謝一個人，就係我哋嘅師傅，梅艷芳小姐，我知佢今晚有嚟睇，我哋三個每次開演唱會，都係送俾佢，我哋唔會忘本，一定要做到最好，唔可以失禮我哋師傅。」

蔡一智有感而發說：「我哋仲要多謝一個人，就係我哋嘅師傅，梅艷芳小姐，我知佢今晚有嚟睇。」

為了樂迷、為了師傅，三子雖然做足一百分準備，但去到演唱會尾聲，蔡一傑自爆開騷前突然失聲，他哽咽说：「剛才黃昏六點左右，我失咗聲，然後我入咗醫院，我好驚，好驚唱唔到……我一路好緊張，即刻打俾我醫生，我話我開唔到聲，我好驚，跟住我即刻入醫院打針，變返嚟（聲線）見你哋，我一定要唱到為止，我開番聲嘞，多謝醫生，多謝歌迷俾我嘅力量，多謝你哋一直支持草蜢。」之後傑仔和好拍擋蘇志威、哥哥蔡一智，一齊合唱《我們》，其間不時落淚，相當激動！

去到演唱會尾聲，蔡一傑自爆開騷前突然失聲。

蔡一傑哽咽说：「剛才黃昏六點左右，我失咗聲，然後我入咗醫院，我好驚，好驚唱唔到！」

之後傑仔和好拍擋蘇志威、哥哥蔡一智，一齊合唱《我們》，其間不時落淚，相當激動！