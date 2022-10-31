聖誕自助餐2022 ｜逸東酒店「普慶今宵」自助餐 置身懷舊主題嚐烤火雞＋和牛肉眼扒＋波士頓龍蝦＋朱古力栗子樹頭蛋糕

聖誕自助餐2022 ｜踏入年尾，亦代表普天同慶的聖誕節即將來臨，未知大家會選擇飛抵日韓泰，感受外國的浪漫聖誕節氣氛，還是選擇在香港跟家人和三五知己過節呢？假如你選擇後者的話，就可以考慮一下到逸東酒店（Eaton HK）享用聖誕自助餐，今年逸東以經典長壽節目《歡樂今宵》為靈感，為大家帶來充滿懷舊風情的「普慶今宵」聖誕節自助餐及多項活動，惠顧之客人有機會贏取逸東酒店1晚住宿、餐飲禮券及其他小禮物。只需$348起就可以一碰運氣，又食又拎！

聖誕自助餐2022 ｜逸東酒店行《歡樂今宵》情懷路線

逾200款美食 必食傳統烤火雞＋龍蝦海鮮意大利飯

逸東酒店的普慶餐廳（The Astor）將於12月期間推出「普慶今宵」自助餐，以香港早年最長青的綜藝電視節目《歡樂今宵》為主題，用上舊式電視及霓虹燈塑造出懷舊背景，同時提供多款應節美食及頂級海鮮。當中包括外國每家每戶必吃的傳統烤火雞配蔓越莓醬作為聖誕大餐的主菜，又有澳洲M5和牛肉眼扒、威靈頓叉燒。當然還有蜜汁焗火腿、原隻烤乳豬、香燒波士頓龍蝦，以及歐洲大受歡迎的Raclette芝士專區。

烤火雞配蔓越莓醬

龍蝦水果沙律

威靈頓叉燒

除了應節熱葷外，普慶餐廳向來以海鮮聞名，因此各位亦可以品嚐到新鮮清甜紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹以及翡翠螺。酒店特意推介龍蝦海鮮意大利飯，每口鮮味教人一試難忘。

普慶餐廳提供多款海鮮冷盤

講到聖誕大餐，除了大魚大肉外，當然少不了小朋友最愛的甜品。普慶餐廳提供聖誕乾果蛋糕、朱古力栗子樹頭蛋糕外，更有充滿兒時回憶的甜品，包括經典香蕉船、黑牛(可樂加朱古力雪糕球)、雜果賓治等、士多啤梨和開心果泡芙塔，以及菠蘿牛角包，兩款甜品皆巧思地採用粉紅和綠色為主調，營造出聖誕氣氛。

士多啤梨和開心果泡芙塔

香蕉船

（左）雜果賓治、（右）黑牛

邊食邊贏逸東酒店住宿

普慶餐廳於特定時段將設置遊戲專區提供《歡樂今宵》內的著名遊戲，例如歡樂卡、幸運抽獎輪、幸運星等，每位客人可獲得遊戲券一張，於品嚐自助餐期間到小型遊戲攤檔可一試運氣，有機會贏取多個豐富獎品，包括Eaton HK酒店一晚住宿、餐飲禮券及其他小禮物等。

「普慶今宵」自助餐

日期：12月1日至31日

時間：午市1200-1430、晚市1830-2130

午市價錢：周一至五成人$348起、小童及長者$238起；周六、日及公眾假期成人$428起、小童及長者$338起。

晚市價錢：周一至五成人$618起、小童及長者$448起；周六、日及公眾假期成人$678起、小童及長者$498起。

地址：九龍彌敦道 380 號香港逸東酒店 B1 樓層

電話：2710 1901

網址：https://www.theastorhk.com

備註：以上價錢須另收加一服務費、12月收費會略有不同並於假期前後略有調整，詳情請向餐廳查詢。