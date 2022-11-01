多了解自閉症　為孩子設合理期望

近年很多家長都會擔心自閉症這個問題，但偏偏，暫時沒有甚麼有效方法可以在產前檢查中發現自閉症。面對自閉症問題，家長和政府應該做甚麼呢？

我見過很多自閉症小朋友的家長、媽咪「投晒降」，因為他們付出努力照顧小朋友，但換回來的不成正比。的確，很多時，並非你投放這麼多時間，自閉症小朋友就有相應的回報給你，所以以下我想呼籲兩件事：

希望大家對自閉症明白多些，了解更多，知道這是一個甚麼問題，父母對自閉症的孩子就會有較合理的期望，亦不會有太多不必要的擔憂。我見過有些父母，甚至灰心到要放棄小朋友；亦見過有些個案，因為自閉症小朋友在家中發脾氣，媽媽感到很辛苦，爸爸就說不如把他送到院舍寄宿算了。又或者只想叫醫生開藥讓小朋友服食，即俗稱「懵仔丸」，讓孩子食到「暈吓暈吓」，自然就會少很多問題。其實若對自閉症小朋友有合理期望，父母就未必會有這些想法。

2022年11月1日