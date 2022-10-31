《飯戲攻心》票房突破7,200萬   請全港市民免費搭巴士   黃子華：大大聲多謝大家

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的《飯戲攻心》上映至今好評不斷，今日（31日）宣布票房突破7,200萬，僅次《明日戰記》位列第2，入場人次亦衝破108萬人，成為2022年香港入場人次No.1的港產喜劇電影！為答謝港人支持，電影公司將會推出由6位主角造型設計的巴士連續四星期遊勻全港九新界，等市民可以影相打卡，又會在11月6日免費請香港巿民搭巴士，當日市民可以免費乘搭來往竹園邨至尖沙咀碼頭的1號巴士線，以及來往啟業至寶馬山的108號線巴士。

《飯戲攻心》上映至今好評不斷，今日（31日）宣布票房突破7,200萬。

入場人次亦衝破108萬人，成為2022年香港入場人次No.1的港產喜劇電影！

為答謝港人支持，電影公司將會在11月6日免費請香港巿民搭巴士。

對於電影票房破7,200萬，黃子華表示：「我已做了18年票房毒藥，每次代表電影走出來，都不想大家針對我這方面，忽然有7,000萬的數字，同時讓我想起英國演員Ricky Gervais在頒獎禮上提醒演員，其實沒有人緊張你，得獎只要說聲多謝便可以走落台，所以我不會太囂張，獲得7,000萬應該自己暗暗開心，大大聲多謝大家。7,000萬代表了100萬名觀眾入場，這個感覺很大，我感受到100萬人的歡樂，他們的感動，對我來說是很實在，我們與這100萬觀眾是緣份，讓我們請大家搭巴士都是應該。」

對於電影票房破7,200萬，黃子華表示：「我們與這100萬觀眾是緣份，讓我們請大家搭巴士都是應該。」