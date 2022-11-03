「Faith．Hope．Charity」

閒時我會畫畫放鬆，藉此減輕工作壓力。最近在逛百貨公司時，被繽紛色彩瓶身吸引，在店員介紹下得知是由日本知名設計師 森本千繪 的插畫創作的限量版瓶身。以世界著名文學《紅髮安妮Anne of Green Gables》為主題，故事中安妮雖自少失去父母，但憑樂觀及努力不懈的性格，改變了自身的命運，開拓夢想的人生。鼓勵女性以無盡好奇心，探索美的無限潛能。

有時我們在創業的路上或者工作路上，難免遇到不少崎嶇。所以我覺得保持一顆正心，做好自己，加上勤力（也可以說是將勤補拙），也是可以行出一條屬於自己的路。

了解到故事背後，又開始好奇為什麼這支產品跟這個故事會聯上關係呢？原來它有一個天然活性成分「四氫嘧啶Ectoin」，能夠在極端乾燥的天氣變化，用上這支產品「沙漠水」，肌膚不會產生因乾燥而引起細紋和繃緊，保持細滑滋潤，提升皮膚保水力。我想想，這個性格，不就是跟插畫師畫的女主角很相似嗎？

圖片來源：est「The Lotion透潤保濕化妝水」（「沙漠水」）

est同時以透潤保濕化妝水《紅髮安妮Anne of Green Gables限量版》作為義賣產品，以書券形式捐贈予「香港聾人子女協會」，喚醒大眾對聾人及其子女的關懷 。聾人子女在無聲的環境長大，成長中難免面對不少困難和挑戰，語言發展及學習能力或會受到影響。為他們學習之路作出貢獻，開拓未來的力量。

今日聽到一個這麼有意義的故事，所以就想跟大家分享一下。如果你的皮膚面對着極度乾燥的情況下，或者你有需要「沙漠水」力量給你作一刻滋潤。在工作和生活的路上，祝願大家一路開拓自己的夢想和樂觀面對人生。