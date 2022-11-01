【尖沙咀】可口可樂Soul Blast x 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定店 試飲全新可樂口味＋BLEACH極罕雕像展

踏入秋冬，可口可樂聯乘日本人氣動漫《BLEACH》全新電視動畫系列《BLEACH死神千年血戰篇》，推出以動漫熱血精神作靈感嘅全新限定口味「可口可樂Soul Blast」飲品，同時於尖沙咀K11 Art Mall舉行「可口可樂Soul Blast」x 《 BLEACH死神千年血戰篇 》期間限定體驗，一眾粉絲切勿錯過。

體驗1：十大熱血打卡位

「可口可樂 Soul Blast 」x 《BLEACH 死神千年血戰篇》期間限定體驗，帶領粉絲投入動漫魂境之中。現場以深紫色為主調，並特設五大打卡位，包括高兩米的巨型《BLEACH 死神千年血戰篇》動畫海報燈箱及 《BLEACH 死神千年血戰篇》角色造型裝置，主角們包括黑崎一護，率領井上織姬、茶渡泰虎、朽木瑠亞、阿散井戀次、日番谷冬獅郎、更木劍八、浦原喜助，一同現身以 1:1 角色造型裝置示人，與他們打卡合照留念。

產品牆以超過 800 罐飲品加上日式動感風格展現

體驗2 ：率先試飲全新限定口味可口可樂Soul Blast

除了打卡外，只要即場登記全新可口可樂會員獎賞計劃Coke+，即可免費換領全新口味可口可樂 Soul Blast乙罐及限量《BLEACH》禮品。

可口可樂 Soul Blast由即日起以 330 毫升高罐裝及 4 罐裝限量登陸香港太古可口可樂 e-Shop、各大便利店及超級市場。

體驗3 ：全新「可口可樂 Soul Blast 」魂境AR擴增實境遊戲

各位可於現場率先體驗全新「可口可樂 Soul Blast 」魂境AR擴增實境遊戲，掃描可口可樂 Soul Blast包裝上的二維碼，即可為虛擬可口可樂 Soul Blast灌注靈力，擊破身邊的氣泡力量。

「可口可樂Soul Blast」魂境AR擴增實境遊戲

體驗4：《BLEACH》極珍貴雕像展示及預售

場內亦特設全港獨家《BLEACH》極珍貴雕像展示，展出黑崎一護、朽木瑠亞、阿散井戀次、烏魯奇奧拿及更木劍八的珍貴雕像，其中多個雕像更是在香港首度展出，極其罕有。

場內展出多件《BLEACH》雕像，粉絲必定要到場打卡。

「可口可樂 Soul Blast 」x 《BLEACH 死神千年血戰篇》期間限定體驗活動

日期：即日起至11月7日

時間：平日1200-2100、星期六及日1100-2100

地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地下中庭

查詢：https://bit.ly/3eG75Gj