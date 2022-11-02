糞便測腸癌基因　機構送1,800免費名額

大腸癌是本港第二位最常見的癌症，由於發病初期沒有明顯的病徵，一經確診時，往往已經為中晚期，治療費用高昂，整體療效亦比早期治療為差。

其實，大腸癌多數是由大腸壁細小的瘜肉慢慢演變為癌症；而大腸包括盲腸、結腸、直腸和肛門，是消化系統的終端。醫院管理局香港癌症資料統計中心數據顯示，本港的大腸癌患者正趨向年輕化，2010年20-44歲的大腸癌發病率為每10萬人中有6.8人，於2019年則上升至由每10萬人中有9.1人。若大眾能提升定期檢查大腸健康的意識，及早發現、盡早治療，將顯著提高存活率，五年存活率可達 90%以上。

衞生署早已於2020年起，全面推行「大腸癌篩查計劃」，為50-75歲的香港居民提供傳統的大便隱血測試，如果結果呈陽性，會轉介進一步接受大腸鏡檢查。不過，傳統大便隱血測試方法靈敏度有限，且對於瘜肉的檢出率非常低，容易受到痔瘡、肛裂等因素影響。較新的方法是大便DNA甲基化水平檢測，即檢測大便內的大腸癌基因，優點包括非入侵性、高靈敏度、檢測時間短，對於大腸癌的靈敏度為88%，對於瘜肉等癌前病變亦有較強的檢出能力。

醫療機構華昇診斷中心，和韋予力醫生醫務所及名仕醫療管理有限公司，特別於現在至12月31日期間，在全港十八區推出1,800例「免費糞便大腸癌基因測試」，為合符資格的香港市民提供免費大腸癌檢測的機會。

這次活動所使用的是嶄新的大便DNA檢測技術，通過檢測大便中從腸道自然脫落細胞DNA中三個生物標記物的甲基化水平，評估受檢者罹患大腸瘜肉或癌症的風險，相關技術已經獲得歐盟CE認證，以及香港衞生署表列註冊批准。這次計劃並將參加者的年齡層下調至40歲，使篩查範圍擴大，惠及更多市民。

有興趣的市民可以透過網上或到指定服務的地點現場登記申請。成功登記並符合資格者，將獲安排到就近的醫務中心，只需支付基本醫生診金港幣 500 元，便可享用價值港幣3,500 元的測試服務，以了解是否有患上大腸癌的風險。

*網上申請：http://hfhk.loma.live

2022年11月2日