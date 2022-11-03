從難治型抑鬱症　發現中年危機

自新冠疫情爆發以來，我們不時聽見「高危群組」一詞。的確，辨別出高危群組是醫學研究中一個重要的題目，旨在及早找出高危人士，預防疾病或進行針對性治療。過去有不少研究都指出「年齡」是眾多疾病中可靠的預測因子，這從抑鬱症甚至整體精神健康的角度看也不例外。

小時候人們總希望快點長大，然而到中年卻有種急切想回到年輕時期的衝動 ，就是「中年危機」。「中年危機」的概念早在1965年由精神分析學家Elliot Jaques提出。中年壓力通常源自照顧年邁的父母、與日漸成長的子女溝通的隔膜，及維持家庭財政的責任等，尤其身體各種長期病患漸漸湧現，加重醫療、財政和精神負擔，女性亦開始經歷更年期。

遇上中年危機本身，並不等於有精神疾病，但若然沒有足夠心理和社會支援，負面情緒則可能日積月累，使中年人士成為抑鬱症或其他精神疾病的「高危群組」。較早前我們於《刺針區域健康》（The Lancet Regional Health）發表一項研究，探討「難治型抑鬱症」的發生頻率、併發症和致死機制，發現抑鬱症患者也會出現類似抗生素耐藥的情況，即現有一線、二線抗抑鬱藥對症狀控制不佳，可藉誘發其他精神疾病增加死亡風險，亦消耗大量醫療資源，卻損失了社會生產力。

受中年危機概念啟發，最近我們提取了同一數據庫中1,479位難治型抑鬱症患者，分析他們的年齡分佈，發現47.4%難治型患者年齡集中於40至59歲，顯著高於該年齡層組同年在全港人口佔比的35.4%。另外，死於非自然的難治型患者平均年齡僅為38歲，正值支撐家庭、貢獻社會的盛年。這些簡單卻驚人的數字，意味著抑鬱症和其影響較常見於中年階段。

縱然「中年危機」不足以完全解說抑鬱症或難治型抑鬱症的出現，然而在這階段經歷精神疾病不但會增加非自然死亡的風險，錯失貢獻社會的黃金年華；如疾病慢性發展，也會伴隨著更高的身、心併發症的風險，帶來各種慢性而長期的醫療和心理負擔。

加上作為家庭或社會的生產力中堅分子，他們大多處於為工作拼搏的關鍵歲月，情緒病的出現也許會使他們在親友和同事面前羞於啟齒，旁人的眼光或許比起疾病本身還要令人難受。因此，中年人士或許屬於另類被忽視的隱形「高危群組」，值得社會和身邊人給予更多心理關懷。

2022年11月3日