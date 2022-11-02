譚仔三哥米線聯乘望月推限量版蝴蝶酥 實小勒麻辣味＋土匪雞翼味 食指定2人餐即獲贈乙盒

譚仔三哥米線 （譚仔三哥）經常推出新食品，繼月前找來一男一女特技人為新米線宣傳，於大埔街頭上演MMA後，今日再宣布與本地人氣烘焙品牌望月合作，推出兩款滿載三哥特色的限量版蝴蝶酥，當中有實小勒麻辣味及土匪雞翼味。食客只需於11月3日至16日惠顧期間限定的「譚仔三哥 X 望月：雙椒相遇二人餐」（$150），即可獲得蝴蝶酥乙盒。（內有兩款口味各兩塊，數量有限，送完即止）

(左）土匪雞翼味蝴蝶酥：以三哥皇牌小食湖南土匪雞翼的獨特風味為靈感，望月將孜然粉糅合原粒黑芝麻混入人氣蝴蝶酥；（右）實小勒麻辣味蝴蝶酥：靈感來自三哥麻辣湯獨特的香麻味道，望月研發於蝴蝶酥混入丘北剪椒、大紅袍花椒及四角山青花椒。

譚仔三哥 X 望月：雙椒相遇二人餐包括煳椒肉骨湯米線配黑胡椒豬扒及老油條1碗、兩餸麻辣湯米線1碗、湖南土匪雞翼 (小) 1碟、青瓜及雲耳各1碟、冷熱飲品2杯以及譚仔三哥對望月蝴蝶酥乙盒。（數量有限，送完即止。）

另外，於11月11日光棍節下午2至4時，譚仔三哥也會舉辦「11秒『酥』Time」對望挑戰活動，顧客於5間指定分店出示含米線的譚仔三哥即日收據即可參與遊戲，每次遊戲為1人或2人一組，參加者必須與對方或鏡中的自己對望11秒，再由對望挑戰姐姐專員負責評審。完成挑戰後，每人可免費獲贈「譚仔三哥 x 望月蝴蝶酥」乙盒。

三哥將於11月11日舉辦11秒『酥』Time對望挑戰活動，完成挑戰即可免費獲贈「譚仔三哥 x 望月蝴蝶酥」乙盒，每張收據只限參加一次。

11秒「酥」Time對望挑戰活動

日期：11月11日

時間：1400-1600

指定分店：新界元朗西菁街9號地下6-7號舖、荃灣青山公路264-298號南豐中心2樓2號舖 、筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下1號舖、深水埗西村路富昌邨南昌薈地下G19, G20, G21及G22號舖、大埔八號花園地下G18及G19號舖。