產後補藥　首選「生化湯」

孕婦在生BB時，短時間內大量失血，身體各個器官會出現供血不足而受到損害，必須及時補充，所以產後要及時服用中藥「生化湯」。

「生化湯」配方如下：

當歸8錢、川芎3錢、桃仁3錢、炮薑1錢、炙甘草1錢。

方中的當歸，是用來及時活血生血。川芎、桃仁可活血及去除產後惡露。桃仁還可以潤大腸，通大便。炮薑可祛風，預防產婦日後風濕骨痛。炙甘草補氣養胃，並且負責調和以上各種藥。

「生化湯」用藥簡單，效力卻宏大，因此臨床運用頗廣。但要注意，一般所用的「生化湯」都是以上這五味中藥，再根據個別情況進行藥量的加減，所以「生化湯」並不是一個固定不變的方。古書上記載的「生化湯」有許多種，最明顯是國內北方所用的「生化湯」，和我們在香港所用的就有頗大分別。所以，「生化湯」是以上述五味藥為基礎，根據產婦的生活環境、當時氣候變化，以及產婦的體質來決定用藥分量；再根據生產方式（自然分娩、剖腹分娩、小產）及惡露排出的情形來決定用藥的天數，並不是每個產婦服用「生化湯」的療程都相同。

「生化湯」在產後的第一、二天就應開始服用，一般服食两天便可。可能有小部分人服了「生化湯」會出現大出血現象，那是因為這小部分人體質脾虛嚴重，不能攝血，不必驚慌，只要用阿膠五錢煲瘦肉飲下，就可以止血。如有疑問，最好請教你的中醫師。

2022年11月4日