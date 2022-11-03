遠古時代，坎達克的凡人奴隸特斯亞當被賦予古埃及巫師「沙贊」的強大能力，由於他將力量用在復仇，成為黑亞當的他被囚禁封印，5000年後坎達克被軍閥佔領，大家都想得到擁有支配世界能力的惡魔王冠，而考古學家伊西斯為了不讓巴沙克落入壞人手中，意外釋放沉睡千年的黑亞當，雖然他成為坎達克的守護神，但黑亞當的強勢回歸，很快就驚動了卡達霍爾(Carter Hall)/「鷹俠」(Hawkman)，以及他身邊的一班正義英雄，包括肯特尼爾森(Kent Nelson)/「命運博士」(Dr. Fate)、艾爾羅斯坦(Al Rothstein)「原子粉碎者」(Atom Smasher)，以及瑪克辛亨克爾(Maxine Hunkel)/ 「旋風」(Cyclone)，重組「正義協會」(Justice Society)，合力阻止黑亞當大肆破壞。

《黑亞當》的一個引人入勝之處，是它探索了何謂英雄以及誰有權力去爲公義下定論，作爲一個反英雄主義的作品，黑亞當是一個有仇必報的人，他內心的憤怒以及自成一套的道德準則依然絲毫沒有動搖。但同時，另一個更危險的敵人也變得越來越强大，令黑亞當、正義協會和國際幫的首領必須要聯手反擊，才可以扭轉卡哈達以至全世界的命運。

電影中對于英雄的反英雄主義的描述鮮明，而且連連打架戲及分鏡令人覺得刺激，絕對是DC 久違的佳作。