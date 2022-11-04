Facesss 19周年生日活動 精選護膚及化妝品低至5折 聯乘cheeky cheeky插畫師推限定禮品

匯聚多個國際及本地知名護膚、化妝及生活時尚品牌的 Facesss ，今年踏入第19周年。由即日起至11月20日，Facesss舉辦「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶·美妍賞」特別活動，與cheeky cheeky厚面子插畫師Pok Li合作，以18個厚面子的人物作活動主題，而每位客人將會成位第19個人物跟Facesss一起歡度生日。

活動將推出FACESSS x cheeky cheeky聯乘的限量HAPPY 19單肩帆布袋、收納包3件套裝及一系列動態WhatsApp Stickers，各位更可在活動期間享逾70個獨家購物優惠。海運大廈、時代廣場和金鐘廊Facesss更推出低至5折的購物禮遇。同時亦有多個品牌於周末進行買一送一或半價折扣。

Facesss獨家購物禮遇低至5折

KIEHL’S SINCE 1851：皇牌早C晚A精華套裝$1,620 (價值$2,597)

Clinique：水嫩補濕套裝$810 (價值$1,391)

RMK：緊緻塑顏粉底霜套裝$420 (價值$864)

shu uemura：節日聯乘限定養膚美妝套裝$1,610 (價值$2,769)



BOBBI BROWN：王牌潔面組合 $930 (價值$1,499)

BVLGARI：歡沁玫香女士淡香水套裝$955 (價值$1,560)

Glampalm：韓系空氣瀏海造型套裝$1,128 (價值$1,880)

NARS：限量版人氣底妝套裝$690-$930 (價值$1,262-$1,502)

周末買一送一 / 半價優惠

BELIF：買維他命水分炸彈霜50ml $365送維他命水分炸彈霜10mlx5 $365（優惠期11月5至6日）



BELIF：買至臻洋甘菊光采嫩膚面霜 50ml $1,020 送至臻洋甘菊光采嫩膚面霜10ml x 5 $1,020（優惠期11月12至13日）

BENEFIT COSMETICS：The POREfect Supporter! 強力無重定妝小隊$360 (價值$774)（優惠期11月5至6日）

於推廣期內，Facesss beYOUty Club 會員憑任何消費，可獲2倍 beYOUty印章，儲滿15個印章可換領 FACESSS X cheeky cheeky 聯乘限定禮品，當中包括HAPPY 19單肩帆布袋 (10月20日起)以及收納包3件套裝 (11月8日起)。

收納包3件套裝

HAPPY 19單肩帆布袋

「19周年生日慶·美妍賞」活動

日期：即日起至至11月20日

參與分店：海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss

查詢及瀏覽更多優惠：https://www.facebook.com/facessshk