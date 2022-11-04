Facesss 19周年生日活動 精選護膚及化妝品低至5折 聯乘cheeky cheeky插畫師推限定禮品
匯聚多個國際及本地知名護膚、化妝及生活時尚品牌的 Facesss ，今年踏入第19周年。由即日起至11月20日，Facesss舉辦「FACESSS X cheeky cheeky 19周年生日慶·美妍賞」特別活動，與cheeky cheeky厚面子插畫師Pok Li合作，以18個厚面子的人物作活動主題，而每位客人將會成位第19個人物跟Facesss一起歡度生日。
活動將推出FACESSS x cheeky cheeky聯乘的限量HAPPY 19單肩帆布袋、收納包3件套裝及一系列動態WhatsApp Stickers，各位更可在活動期間享逾70個獨家購物優惠。海運大廈、時代廣場和金鐘廊Facesss更推出低至5折的購物禮遇。同時亦有多個品牌於周末進行買一送一或半價折扣。
Facesss獨家購物禮遇低至5折
周末買一送一 / 半價優惠
於推廣期內，Facesss beYOUty Club 會員憑任何消費，可獲2倍 beYOUty印章，儲滿15個印章可換領 FACESSS X cheeky cheeky 聯乘限定禮品，當中包括HAPPY 19單肩帆布袋 (10月20日起)以及收納包3件套裝 (11月8日起)。
「19周年生日慶·美妍賞」活動
日期：即日起至至11月20日
參與分店：海運大廈 Facesss、金鐘廊 Facesss、時代廣場 Facesss
查詢及瀏覽更多優惠：https://www.facebook.com/facessshk