7-Eleven 11月7日大折日 買滿＄100享全單77折 Haagen-Dazs雪糕＋迪士尼精品＋威露士用品激減

7-Eleven 再度推出「11.7 Day」大折日，大家只要於明日（11月7日）早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿$100或以上，即享有77折優惠。除此之外，77折亦可與今期7仔的其他優惠同時使用，亦即是享有折上折優惠。如果想以更低價購買心水貨品，當日可使用AlipayHK付款優惠，只需掃描店內二維碼，即可獲贈$5電子禮券乙張，買滿$20即減$5（優惠只限11月7日早上7時至晚上11時59分）。

精選特價貨品

Häagen-Dazs 迪士尼派對冰袋套裝：原價$299/件、折實價$230.2/件。套裝內附共12件指定口味的 Häagen-Dazs 雪糕產品，包括2件指定口味脆皮雪糕批80毫升及10件指定口味迷你杯75毫升。





DREYER’S D-COLLECTION 脆皮雪糕批/雪糕杯/脆筒(各款)/ 雀巢 KIT KAT 脆皮雪糕批/OREO 雪糕系列(各款)：原價$120/9件、折實價$92.4/9件。

榴香谷椰子雪條/火龍果雪條：原價$50/2件、折實價$38.5/2件

卡樂 B 熱浪/BBQ/薄餅薯片50-55克：原價$19/2件、折實價$14.6/2件

GODIVA巧克力80-90 克(各款)：原價$42/件、折實價$32.2/件

可口可樂 / 玉泉+C 有汽檸檬味 / 淳茶舍大紅袍烏龍茶 / 雀巢柚子味烏龍茶 / 芬達橙汁 / 玉泉忌廉梳打 410-500毫升：原價$38/6支、折實價$29.3/6支

藍妹啤酒500毫升4罐裝：原價$42/件、折實價$32.3/件

威露士 9X殺菌洗衣珠 65 粒袋裝：原價$189/2件、折實價$145.5/2件。即日起至11月15日，凡購買「威露士9Ｘ殺菌洗衣珠65粒袋裝」兩件，即送「威露士蘆薈迷你消毒濕紙巾9包裝」一件。

ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝：原價$79/2件、折實後$60.8/2件。即日起至11月22日，凡購買「ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝」兩件，即送「ZENSES親膚4層壓花袋裝面紙」一包。

迪士尼鎖匙扣連糖：原價$38/件、折實價$29.3/件

迪士尼玻璃杯連糖：原價$65/件、折實價$50.1/件

迪士尼多用途袋連糖：原價$45/件、折實價$34.7/件

迪士尼環保袋連糖：原價$50/件、折實價$38.5/件