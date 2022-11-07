放射治療需細心護理　留意病人喝奶溫度

接受放射治療的病人，除了皮膚之外，在護理方面要注意的事還有很多，而且無論放射治療期間或完成治療後都要注意，以下舉一些例子：

頭頸癌的病人做放射治療期間，醫生會建議他們保持口腔清潔，多用漱口水清潔口腔，因為病人可能會因為口腔痛楚，無法正常進食，亦不能如常刷牙，所以會建議他們多用漱口水，盡量保持口腔清潔衛生。

在進食方面，如果因為口腔發炎而食不下嚥的話，就會建議病人飲營養奶，藉此增加身體的熱量。有些病人喜歡把營養奶稍為冷藏一下才飲，口腔會更舒服。所以，其實照顧病者的家人都可以留意，看看甚麼溫度病人會飲得最舒服。始終，病人身體營養足夠是很重要的，醫生亦會鼓勵家人協助。

若是盆腔的位置做放射治療，病人較多會有肚瀉的情況，醫生通常會處方普通的止瀉藥。如果病人有小便灼痛，甚至可能會需要用止痛藥和抗生素，目的都是減輕病人的痛楚，對整個抗病的過程都會有比較正面的幫助。至於戒口，通常這種情況都不建議病人吃生冷或刺激性食物，避免生冷刺激有機會令病人肚瀉得更厲害。

外出時要保護皮膚，例如有太陽的日子如果需要出街，可買一條絲巾讓病人包裹頸部，家人甚至可以幫病人開傘擋太陽，盡量避免曬到放射治療部位的皮膚。