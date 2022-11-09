藥酒治風濕　孕婦不宜飲

藥酒是中國歷史悠久的產物，市面上很多時都會聽到市民說身體虛弱的就喝點補酒補身體，或者認為冬季的時間，老年人喝補酒能令身體暖一點。究竟藥酒是否人人都適合？而藥酒的使用有甚麼要注意的地方？以下就為各讀者簡述一下酒劑。

按《中國藥典》描述，酒劑是指飲片用蒸餾酒提取調配而製成的澄清液體製劑。在生產與貯藏期間應符合相關規定，包括 : 生產酒劑所用的飲片，一般應適當粉碎、內服酒劑應以穀類酒為原料、可加入適量的糖或蜂蜜調味、配製後的酒劑須靜置澄清，濾過後分裝於潔淨的容器中。在貯存期間允許有少量搖之易散的沉澱。

按製作藥酒時所使用的原料酒（基酒）的不同，可分為白酒類（含乙醇量約為50～60%）及其他酒類。白酒類藥酒是使用蒸餾酒作為基酒，其他酒類是採用黃酒、米酒、果酒等含醇量較低酒作基酒製成的藥酒。由於其醇含量低，適於不善喝酒者飲用，常作為保健酒和養顏酒之用。

中藥小百科

【劑型】酒劑

【類型】 內服酒劑、外用酒劑。

內服藥酒是指口服後起全身保健或治療作用的藥酒。生產量大，工業化生產為主，是中藥藥酒的主要產品。

外用藥酒是指主要作用於皮膚穴道、黏膜或敷、揉患處，產生局部藥理效應和治療作用的藥酒。

【優點】

有效成分高，能溶解某些不溶於水的有效成分，用量少、起效快，不易腐敗，可久貯存。多用於風寒濕，具有祛風活血、止痛散瘀的功效。

【缺點】

由於白酒乙醇量較高不宜過量飲用，否則會造成酒精中毒，損害肝臟和腦細胞，如孕婦過量飲酒還會危及胎兒的安全。

【使用注意】

(1) 選用之藥材必須潔淨，不可有發霉、腐爛、異味、蟲蛀等現象，泡製酒劑的容器必須乾淨，製作藥酒前必須要消毒處理避免在儲存過程中變質。

(2) 小兒、孕婦、酒精性脂肪肝、心臟病及高血壓病人不宜服用。

【酒劑】十全大補酒（內服）、正骨水（外用）。

撰文：國際中藥及食品發展聯會D. Tsang