【尖沙咀】海賊王ONE PIECE亞洲巡迴展香港站 16大沉浸式體驗專區＋期間限定店 必搶AK品牌KYUBI聯乘商品

日本《海賊王ONE PIECE》漫畫連載至今已超過25年，動畫亦已播映過1,000話，熱血冒險故事受各地粉絲多年來熱烈追捧。假如你是海賊王的粉絲就有福了，由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站。展覽設有16個主題專區，配合特製光影聲效重現多個著名場面，帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗，11月24日起各位可以入場參觀！

16個展區重現《海賊王》經典場面

今次特展將會是亞洲區首站，由《海賊王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子與同伴的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、與四皇之一大媽海盜團對決的「圓蛋糕島」，以及與「百獸」怪童激戰的最新篇章「和之國」篇。配合生動逼真的視覺效果和音樂，令人仿如置身於故事中的像真場景。

羅渣之死：展覽的入口處有葛魯·D·羅渣被處決前的雕像，指示參觀者進入大海賊時代。

動感影院：本地團隊在超過1,000話的《海賊王 ONE PIECE》動畫中選取路飛從始至今的激戰精彩畫面，並重新剪輯成短片，讓參加者重溫路飛二十多年來多場激烈戰鬥的時刻。

進入偉大航道：跟著一眾船員，走進偉大航道，向著夢想出發。

空島沉浸體驗：以「空島」篇為主題，使用嶄新燈光聲畫設計，令參觀者彷如置身於空島體驗雷神艾尼路的響雷果實威力。

再見前進號：「前進號」是草帽小子一伙不可缺少的伙伴，夢想是載著路飛他們到達海洋的盡頭，惟最終心願未能實現……重現路飛火葬告別前進號，結束其光榮使命的一刻！





勇闖和之國：最新的「和之國」篇章，讓烈陽號帶你進入和之國，參與草帽小子一伙的最新旅程！

花都嘉年華遊戲：花都是和之國最繁榮的地方，內有4款遊戲關卡：「怪童，我要揍飛你！」、「收服閻魔」、「奈美手裡劍」、「惡魔風腳」

展覽也會展出多個全球首展的大型雕塑，包括由12個角色組成，重現大戰場面的巨型雕塑，造工細節精緻，是必到打卡點之一。

挑戰8大AR及實體遊戲 贏取限量禮品

參觀者進入會場前下載指定手機app，到達相應專區掃描遊戲QR Code，即可挑戰懸賞遊戲。場內一共有4個AR手機及4個實體遊戲主題專區，參加者能夠以互動形式體驗冒險之旅並累積懸賞積分，累積指定懸賞積分，即可贏取限量禮品。

花都是和之國最繁榮的地方，內有4款遊戲關卡：「怪童，我要揍飛你！」、「收服閻魔」、「奈美手裡劍」、「惡魔風腳」。

海賊王粉絲及「生粉」必搶獨家ONE PIECE 主題精品

由11月17日至明年1月31日，位於展覽區的旁邊將設有《ONE PIECE 海賊王》期間限定店，發售超過100款主題精品，其中包括今次特展獨家發售的紀念品。MIRROR 成員Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品，於期間限定店獨家發售，「生粉」萬勿錯過！

【FWD 富衛保險呈獻：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》】香港站

日期：11月24日至2023年1月21日（期間限定店由11月17日至2023年1月31日止）

時間：1230-2100（周一至四）、1230-2200（周五）、1030-2200（周六、日及公眾假期）

早鳥票價：成人$228、12歲以下小童$158（11月16日前購買）

原價：成人$258、12歲以下小童$178

地址：尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓

購票網站：https://hk.trip.com/w/onepiecehk

