【尖沙咀】海賊王ONE PIECE亞洲巡迴展香港站 16大沉浸式體驗專區＋期間限定店 必搶AK品牌KYUBI聯乘商品
日本《海賊王ONE PIECE》漫畫連載至今已超過25年，動畫亦已播映過1,000話，熱血冒險故事受各地粉絲多年來熱烈追捧。假如你是海賊王的粉絲就有福了，由本地展覽策劃團隊Incubase Studio打造的《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站。展覽設有16個主題專區，配合特製光影聲效重現多個著名場面，帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗，11月24日起各位可以入場參觀！
16個展區重現《海賊王》經典場面
今次特展將會是亞洲區首站，由《海賊王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子與同伴的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、與四皇之一大媽海盜團對決的「圓蛋糕島」，以及與「百獸」怪童激戰的最新篇章「和之國」篇。配合生動逼真的視覺效果和音樂，令人仿如置身於故事中的像真場景。
展覽也會展出多個全球首展的大型雕塑，包括由12個角色組成，重現大戰場面的巨型雕塑，造工細節精緻，是必到打卡點之一。
挑戰8大AR及實體遊戲 贏取限量禮品
參觀者進入會場前下載指定手機app，到達相應專區掃描遊戲QR Code，即可挑戰懸賞遊戲。場內一共有4個AR手機及4個實體遊戲主題專區，參加者能夠以互動形式體驗冒險之旅並累積懸賞積分，累積指定懸賞積分，即可贏取限量禮品。
海賊王粉絲及「生粉」必搶獨家ONE PIECE 主題精品
由11月17日至明年1月31日，位於展覽區的旁邊將設有《ONE PIECE 海賊王》期間限定店，發售超過100款主題精品，其中包括今次特展獨家發售的紀念品。MIRROR 成員Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品，於期間限定店獨家發售，「生粉」萬勿錯過！
【FWD 富衛保險呈獻：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》】香港站
日期：11月24日至2023年1月21日（期間限定店由11月17日至2023年1月31日止）
時間：1230-2100（周一至四）、1230-2200（周五）、1030-2200（周六、日及公眾假期）
早鳥票價：成人$228、12歲以下小童$158（11月16日前購買）
原價：成人$258、12歲以下小童$178
地址：尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓
購票網站：https://hk.trip.com/w/onepiecehk