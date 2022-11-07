Chantel x Aska首開大型個唱　「地獄式」訓練盼給粉絲驚喜

憑著選秀節目《聲夢傳奇》出道的人氣歌手姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska），短短一年人氣急升，最近更獲中銀香港「理財TrendyToo」冠名贊助首個大型演唱會《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》，演唱會將於11月27日於旺角麥花臣場館舉行。

今次演唱會主題為 「#LOMLive」，意思是「Love of My 『Live』」，Chantel及Aska均希望透過演唱會與一眾樂迷分享愛。二人自《聲夢》後都不時合作，今次更一起合力開大型演唱會，Chantel與Aska都十分期待，亦都開始進行「地獄式」訓練，練歌排舞！希望到時為觀眾帶來驚喜。

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中銀香港「理財TrendyToo」賞您《Chantel x Aska #LOMLive Concert》演唱會門票

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《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》

日期：2022年11月27日 (星期日)

時間：晚上8時正

地點：旺角麥花臣場館 (旺角奶路臣街38號)

票價：HK$780 / $580

門票於Cityline購票通網上公開發售