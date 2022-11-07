萬寧50周年　為社區免費提供健康檢查

人氣依然高企的萬寧貓最近再次出動，為萬寧50周年拍攝廣告短片！更會隨「社區健康流動服務車」現身，與萬寧藥劑師一同為大家提供免費健康檢查與諮詢，並大派50周年萬寧貓紀念禮品，與全城同賀萬寧50周年紀念！

萬寧一直積極履行「社區藥房」的責任，於部分店舖設有註冊藥劑師、註冊營養師以及健康大使，以專業知識照顧不同人士的健康需求，讓大眾都能享用方便快捷的健康服務。最近，萬寧藥劑師更會走出店舖，透過「 #社區健康流動服務車 」，到訪不同社區為市民免費解答健康疑問。由11月11至20日週末期間，「社區健康流動服務車」將穿梭鰂魚涌、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、大圍、沙田、坑口以及將軍澳等地區，為市民提供免費健康檢查（包括量度身高體重指數、血壓及脈搏等）和諮詢服務，在完成諮詢後更會送出萬寧50周年日曆以及一系列購物禮券。到時，萬寧貓不但會現身與市民互動，現場亦設有互動遊戲，大派50周年磁石紀念品。

萬寧社區健康流動服務車

萬寧50周年日曆 萬寧50周年磁石

而為了回饋yuu會員，萬寧更貼心推出50周年限量萬寧貓購物袋予一眾會員獨家優先換購。除此之外，品牌亦將推出一浪接一浪的周年專享「健與美」禮遇，以感謝大家50年來的支持。

詳情請參閱萬寧網站：http://www.mannings.com.hk/